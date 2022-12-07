Поступить в вуз, обзавестись жильем, позаботиться об авто: цифровые услуги стали доступнее

В вуз - с электронной подписью. Фото: Shutterstock

Поступление в вуз онлайн

Абитуриенты могут подать документы лично в вузе, по почте, а также с помощью электронного суперсервиса портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн», который развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Подать документы онлайн можно почти в любой государственный вуз страны, за исключением тех, которые подведомственны силовым структурам или находятся за рубежом. Чаще всего молодые люди испытывают удачу и направляют заявления сразу в несколько учебных заведений - правила позволяют подавать документы в 5 вузов сразу. Разумеется, быстрее и удобнее сделать это, сидя у компьютера, чем ездить по приемным комиссиям. Особенно если старшеклассник мечтает учиться в другом городе. Во время недавно завершившейся приёмной кампании онлайн-вариант подачи документов выбрали 336 тысяч будущих студентов.

Если юноша или девушка не прошли на бюджет или сразу выбрали платное обучение, заключить договор также можно онлайн, с помощью электронной подписи. Абитуриент выбирает тип договора, указывает способ оплаты. Комплект документов для подписания формируется в вузе и передается в личный кабинет поступающего. Абитуриенту или его родителям остаётся подписать договор в мобильном приложении «Госключ».

«Мое жилье» в Сети

Минцифры России совместно с Росреестром разрабатывают суперсервис «Мое жилье», который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью. И, главное, делать это онлайн, без юридических рисков.

Пользователи Госуслуг смогут размещать объявления о продаже квартир, домов, дач или гаражей на интернет-порталах, подтверждая права на собственность онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). У покупателей же будет возможность быстро узнавать самую важную информацию об объекте недвижимости, чтобы избежать рисков при сделке и неприятных сюрпризов после покупки. С помощью сервиса можно будет проверить:

- наличие обременений;

- историю перехода прав;

- данные о зарегистрированных жильцах;

- наличие задолженностей по оплате ЖКУ.

Кроме того, через портал Госуслуг пользователи смогут записаться к нотариусу для получения нотариально удостоверенных документов, необходимых для сделки с недвижимостью. Онлайн-конструктор поможет составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам. А мобильное приложение «Госключ» - подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью.

Планируется также добавить в сервис возможность зарегистрироваться по месту жительства в МВД и заключить договор с управляющей компанией онлайн. Все для того, чтобы пользователи могли не беспокоиться за прозрачность сделки и заключать ее в максимально комфортных условиях.

АВТОМОБИЛЬ РЕАЛЬНЫЙ - ДОГОВОР ЭЛЕКТРОННЫЙ

Самая, пожалуй, впечатляющая функция мобильного приложения «Госключ» - это возможность подписать договор купли-продажи авто онлайн. Не обязательно лично встречаться с продавцом или покупателем. Договор, оформленный на портале Госуслуг и скреплённый электронными подписями, имеет такую же юридическую силу, как и привычный документ на бумаге.

Получить сертификат и подписывать документы электронной подписью - легко! Фото: Shutterstock

Онлайн-сделка экономит время, это очевидно - не надо никуда ехать, договариваться о встрече, выбирать удобное для всех время, распечатывать договор… Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут.

Но тут же возникают вопросы: а безопасно ли? Вдруг кота в мешке подложат вместо иномарки? На самом деле вариант оформления договора с помощью Госуслуг и «Госключа» даже надёжнее обычного. Сервис автоматически проверяет «чистоту» автомобиля: не находится ли он в розыске или залоге, действительно ли принадлежит человеку, его продающему. Если что-то не так, покупатель моментально получит оповещение.

Кроме того, все данные сторон уже предзаполнены, в договор вносится информация из учётных записей Госуслуг. А значит, нет риска ошибиться при заполнении. Сам текст типового договора встроен в сервис, формулировки проверены юристами.

Что нужно для оформления договора купли-продажи онлайн? У обоих участников сделки - и продавца, и покупателя - должны быть подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Также необходимо установить мобильное приложение «Госключ» и получить сертификат электронной подписи (на это уйдёт 3 минуты).

Как оформить договор купли-продажи авто с помощью электронной подписи - пошаговая инструкция:

1. Первый шаг делает продавец - выбирает автомобиль из перечня транспортных средств, которые ему принадлежат и внесены в учётную запись на Госуслугах.

2. Продавец начинает заполнять договор. Сведения об авто заполняются автоматически.

3. Происходит проверка машины. Если что-то пойдет не так, оба участника сделки получат предупреждение. Если все в порядке, смогут перейти к следующему шагу.

4. Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ».

5. Для регистрации автомобиля на имя нового владельца приложение автоматически формирует черновик заявления. Покупателю нужно в течение 10 дней обратиться в ГИБДД, поставить машину на учёт и получить номера. Понадобится полис ОСАГО на нового владельца, а для авто старше 4 лет – диагностическая карта.

ЕВРОПРОТОКОЛ ОНЛАЙН ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» объединяет все самые важные сервисы для автомобилистов

«Госуслуги Авто» появилось благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» осенью 2021 года. За год его скачали более 2 миллионов раз, а само мобильное приложение дополнилось сразу несколькими новыми функциями. Теперь с его помощью можно не только предъявить электронный СТС или записаться на регистрацию машины, но и оформить аварию без вызова полиции и заполнения бумажных бланков — через новый сервис «Европротокол онлайн».

– Это технологическое решение призвано стать единым окном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автовладельцев. Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол онлайн. В дальнейшем приложение станет еще более функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение нужных услуг, – рассказал о преимуществах приложения «Госуслуги Авто» заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Больше не нужно часами ждать сотрудников ДПС. Фото: Shutterstock

ПЕРЕДАТЬ СТС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Пользователи могут делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю. А СТС на автомобиль, доверенный для управления, предъявлять через приложение «Госуслуги Авто».

КАК ПЕРЕДАТЬ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ ДРУГОМУ ВОДИТЕЛЮ?

Во-первых, приложение должно быть установлено у обоих - и у владельца машины, и у водителя, который получит право предъявлять СТС в электронном виде.

Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении «Госуслуги Авто» необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление. Важно, что у водителя, которому передается управление авто, в личном кабинете на портале Госуслуг тоже должен быть введен номер его водительского удостоверения. Данные «подтянутся» в приложение, и водитель сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в смартфоне.

ПРОВЕРИТЬ МАШИНУ

Пользователи «Госуслуги Авто» также получили возможность прямо в мобильном приложении просматривать информацию об автомобиле и скачивать выписку на авто из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Этот сервис может быть полезен при покупке машины с пробегом.

Выбирайте услугу «Сервис проверки транспортного средства». Потребуется ввести VIN, номер кузова или шасси авто.

В результате проверки увидите информацию о владельцах, страховых полисах, дорожно-транспортных происшествиях с участием этого автомобиля, юридические ограничения и так далее.

ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ

В приложении можно обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами ГИБДД. Для этого необходимо зайти в раздел с оплатой штрафов и выбрать тот, который считаете несправедливым. Если его можно обжаловать онлайн, увидите кнопку и информацию о сроках обжалования.

Далее потребуется выбрать причину, по которой оспариваете штраф, и загрузить подтверждающие документы: фотографии, видео, объяснение водителя. Онлайн-жалобы рассматривают в течение 10 дней.

ОФОРМИТЬ АВАРИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ

Новая функция приложения «Госуслуги Авто» - возможность оформить европротокол об аварии. Онлайн, не заполняя бумажных бланков и не вызывая на место происшествия сотрудников полиции.

Новый сервис «Европротокол онлайн» создан благодаря совместной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний. На сегодняшний день он сокращает среднее время оформления дорожно-транспортных происшествий почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит туда онлайн. Еще одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии

Разумеется, оформить европротокол онлайн можно не при любой аварии - как и обычный европротокол с бумажными бланками. Важно, чтобы не было пострадавших, в ДТП участвовали только два автомобиля и не был причинен ущерб другому имуществу, кроме машин.

У обоих водителей должны быть подтвержденные учетные записи на Госуслугах. А вот приложение «Госуслуги Авто» может стоять на смартфоне только у одного из них. Тогда второй водитель подтвердит своё согласие с информацией о ДТП по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол на двух телефонах сразу. При необходимости приложение можно скачать даже на месте аварии.

Что понадобится для оформления электронного европротокола:

- указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО;

- описать обстоятельства аварии и сфотографировать нарисованную схему ДТП;

- сделать фото места происшествия;

- внести информацию о повреждениях автомобилей и разногласиях.

Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумажных бланках, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

Максимальная сумма возмещения ущерба по европротоколу - 400 тысяч рублей, при условии, что у участников аварии нет разногласий и они сделали фотофиксацию повреждений. Когда водители не пришли к общему мнению либо не сфотографировали побитые части машин, возместят не больше 100 тысяч рублей.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Также приложение «Госуслуги Авто» позволяет:

- хранить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД;

- получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн;

- получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле;

- записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских прав.

В будущем водители смогут загружать в приложение права и предъявлять их инспектору ГИБДД в электронном виде. А благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» до 95% госуслуг переведут в онлайн к 2030 году.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Быстро и удобно, все сделали за 20 минут

Анастасия ВЫСОЦКАЯ одной из первых оформила европротокол через приложение «Госуслуги Авто» и рассказывает о своём опыте:

- В конце августа я попала в аварию на загородной трассе по пути в Новосибирск. Быстро выяснилось, что страховая компания не выезжает за пределы города, а ожидание сотрудников ГИБДД займет несколько часов. В происшествии участвовали два автомобиля, никто из людей не пострадал, у обоих водителей были оформленные полисы ОСАГО - а значит, можно оформить европротокол.

Однако у меня уже был печальный опыт заполнения бумажного бланка. Тогда мне посоветовали оформить протокол до 100 тысяч рублей, а потом выяснилось, что ущерб гораздо больше, на 160 тысяч. Повторения на не хотелось.

К счастью, муж рассказал о том, что в мобильном приложении «Госуслуги Авто» появился новый сервис - «Европротокол онлайн». Зарядка на телефоне почти закончилось, оставалось 10 процентов, но я успела и себе приложение скачать, и второму водителю помочь. Он пенсионер, гаджетами пользуется не очень активно, ему потребовалось время, чтобы вспомнить пароль и войти в учетную запись. И даже со всеми заминками оформили европротокол минут за двадцать.

Для меня главным преимуществом стало то, что нет риска ошибиться в данных, так как форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Очень удобно, что все документы по аварии автоматически сформировались и хранятся на Госуслугах. Все фото с места происшествия, протокол, подписанный электронной подписью.

В страховой компании мне буквально через два дня назначили время на осмотр. Я распечатала все документы с портала Госуслуг, за один день прошла осмотр и дефектовку скрытых повреждений. А уже через три недели после аварии мне сделали выплату!

МНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ

Меньше ошибок, меньше мошенников

- Оформление электронного извещения о дорожно-транспортном происшествии имеет целый ряд плюсов, - считают в Российском союзе автостраховщиков. - Это и снижение количества ошибок, поскольку эти данные автоматически загружаются из Госуслуг и АИС ОСАГО, и автоматическая фиксация координат места происшествия. Это помогает повысить качество документа и направлено на противодействие страховому мошенничеству, так что налаженный, организованный сервис удобен.