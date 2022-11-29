Таджикистан считает, что Киргизия незаконно присвоила часть его территории

Возникает вопрос, так кто же защищает свои земли? Пусть на него ответят юристы, политики и дипломаты Фото: EAST NEWS

Пограничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном в последнее время приобрел сложный характер. Изучение позиций сторон, оценка политических процессов, сопровождающих проблему, показывает, что он находится не на стадии урегулирования, как хотелось бы в отношениях между соседями, а в процессе эскалации напряженности. Присоединение государств и международных организаций к посредничеству в разрешении конфликта повысили возможность его превращения из локального вопроса в региональный спор.

Согласно официальным документам, определяющим границы, сегодня в распоряжении Кыргызской Республики находится 211 000 гектаров законной территории Республики Таджикистан. Такие данные прозвучали 23 сентября 2022 года в заявлении министра иностранных дел Республики Таджикистан на Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому Таджикистан на легитимных основаниях требует от Кыргызстана вернуть собственные земли.

Одним из противоречивых моментов, препятствующих продвижению пограничного вопроса, является дискуссия о картах и документах, ввиду серьезного разногласия по поводу их практического использования. Поэтому выбор «подтверждающего документа» или официально-правовых материалов, определяющих государственную границу, является отправной точкой в урегулировании всего спектра процесса делимитации и демаркации.

В Душанбе полагают, что «документом, определяющим государственную границу», является свод архивных документов и топографических карт, которые прошли процедуры официального утверждения на межгосударственном уровне. Но киргизская сторона представляет в качестве основы акты различных периодов, касающиеся обмена земель между хозяйствами с целью временного их пользования. Однако ни один из этих документов, которые были подписаны между колхозами, районами и управлениями по землепользованию, не прошел, как в советский период, так и после обретения государственной независимости, необходимых юридических процедур. И поэтому не может быть признанным официальным документом, определяющим государственную границу между Таджикистаном и Кыргызстаном…

Другой проблемой является, то обстоятельство, что стороны по-разному трактуют понятие «существующие границы». Киргизская сторона считает, что это границы, возникшие на момент распада Советского Союза между государствами-правопреемниками. При такой трактовке понятия «существующие границы» все земли Таджикистана, которые сейчас находятся в распоряжении Кыргызстана, теоретически останутся в КР. Однако, согласно нормам международного права (Венской Конвенции о праве международных договоров), только та граница признана «существующей границей», которая в установленном порядке утверждена в рамках правовых документов государственного уровня. Поэтому, уверены в Душанбе, «существующие границы» между Таджикистаном и Кыргызстаном - это только те границы, которые изначально были определены в рамках «документов 1924-1927 и 1932 годов».

Таджикистан не вторгался на законную территорию Кыргызстана, а всего лишь требует возвращения своих территорий. Пограничные конфликты, о которых идет речь, происходят на территориях, конституционно принадлежащих Таджикистану. Возникает вопрос, так кто же защищает свои земли? Пусть на него ответят юристы, политики и дипломаты.