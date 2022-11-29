Не думайте о гриппе свысока

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В предыдущие 2-3 года в связи с пандемией ковида мы несколько подзабыли о других вирусах. Но сейчас, в 2022 году, как только мы ослабили личную гигиену, перестали носить маски и регулярно в целях профилактики мыть руки, снова растет циркуляция вирусов, появляются новые штаммы гриппа, возвращаются старые. Например, снова стало слышно про свиной грипп. Сезон, по мнению эпидемиологов, ожидается неспокойным. Однако еще есть время к нему подготовиться.

- В канун Нового года традиционны не только елки и подарки, но и подъем заболеваний, которые вызывают сезонные инфекции, - объясняет Александр Васильевич. - Возбудителей насчитывают до 500 видов. Но самым серьезным заболеванием является грипп, который был и в прошлом году. Тем временем в 2021 году было зарегистрировано рекордное число респираторных инфекций – 39 миллионов случаев (включая 9 миллионов случаев ковида).

Существует мировая практика, позволяющая отслеживать циркуляцию вирусов гриппа. Мы знаем, что зима в северном и южном полушариях сменяют друг друга. Поэтому то, что циркулирует в южном полушарии, в определенный момент приходит в северное и наоборот. Но негативное воздействие этих инфекций можно предупредить вакцинацией против актуальных штаммов. Ковид нас научил тому, что вирусы мутируют, изменяются. Грипп тоже. Важно помнить, что это совсем не безобидное, а заразное и серьезное заболевание. Любая катастрофа, которая может случиться с человеком в течение 2 месяцев после перенесенного гриппа (например, инсульт, инфаркт) – это все проявления гриппа и его осложнений. Грипп – огромная встряска для организма, настоящая биохимическая буря. Это серьезная инфекция с высокой скоростью распространения. За первые 2 дня циркуляции в организме вирус гриппа поражает все человеческие клетки. Отсюда высоченная температура, головная и мышечная боль, общая слабость…

Правда, ковид научил нас иначе, более настороженно относиться к себе и к респираторным инфекциям. Мы знаем теперь главное – если с тобой что-то не так, останься дома и вызови врача. Ведь в настоящий момент исключительно по клиническим симптомам, к сожалению, невозможно различить грипп и коронавирусную инфекцию, а лечатся эти болезни очень по-разному.

Про наращивание сопротивления

Как работает иммунная система? Она «запоминает» образ врага. Вот самая простая аналогия: возьмем обычный шкаф. Он может быть из сосны, из березы, из ольхи, из дуба... Так же и у гриппа – огромное количество разных штаммов. Защитная система настраивается таким образом, чтобы вырабатывать специфический иммунитет, инактивирует конкретный вирус гриппа, поэтому ежегодно требуется очередная вакцинация. К сожалению, поствакцинальный иммунитет снижается обычно через 6-8 месяцев. И с приходом новых штаммов наш организм, увы, вновь к ним восприимчив. Начало ноября специалисты называют самым оптимальным периодом для прививки от гриппа. Однако и сейчас еще не поздно.

- В Российской Федерации 58 опорных баз, которые следят за циркуляцией вируса гриппа, - продолжает рассказ Александр Васильевич Горелов. - Согласно этим наблюдениям, в нынешнем году грипп пришел поздно. Первый случай был завезен из Египта, и было это в середине октября. Затем обычно полтора месяца идет фаза нарастания, потом еще полтора месяца- стабилизации и в последующие полтора месяца происходит снижение. Учитывая, что впереди новогодние праздники с длинными выходными, вакцинация продолжится - вплоть до Нового года и далее.

Особенно это важно для детей первых пяти лет жизни, потому что это группа, в которой с наибольшей периодичностью грипп протекает тяжело. Лица 60+, имеющие сопутствующие хронические заболевания, тоже в группе риска. Вакцинация способна помочь избежать осложнений и госпитализации вследствие тяжелого течения заболевания. Выбор вида вакцины лучше доверить лечащему врачу. Кстати, примерно через 2-3 года, ориентировочно в 2025 году, российские эпидемиологи планируют также ввести в широкое применение четырехвалентную вакцину – еще более широкого спектра действия.

И не забываем про неспецифическую профилактику вирусных заболеваний – про маски, социальное дистанцирование, про проветривание помещения, избегание мест значительного скопления людей и мытье и дезинфекцию рук.