Волонтеры Сбера посадили дубравы и сосновые рощи по всей России

Более 70 миллионов деревьев высадили в этом году участники всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес». Мероприятия по восстановлению лесов проводятся каждый год в рамках национального проекта «Экология». К зелёному начинанию присоединяются жители разных уголков России – от Калининграда до Владивостока. Генеральным партнером проекта «Сохраним лес» в этом году выступил Сбер. Этой осенью волонтеры компании активно сажали рощи и дубравы, показывая своим примером, как важно компенсировать углеродный след.

В Московской области экологический субботник прошел накануне Дня работников леса. Около 200 человек – участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры леса», сотрудники лесного хозяйства и неравнодушные к экологическим проблемам жители Подмосковья высадили более тысячи сеянцев сосны и дуба. Активное участие в акции приняли и волонтёры Сбера, посадив 15-миллионное дерево в ходе акции.

«Сбер уже не первый год поддерживает зеленые инициативы – для нас это осознанное направление деятельности, жизненно важный вклад в сбережение планеты для будущих поколений, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Проект “Сохраним лес” созвучен нашим ценностям, поэтому в нем охотно принимают участие волонтеры Сбера.. Эти действия помогают минимизировать углеродный след и достичь одной из ключевых задач Сбера в сфере устойчивого развития –углеродной нейтральности по операционной деятельности к 2030 году».

Новые рощи также появились в Липецке, где участники акции «Сохраним лес» высадили более 20 тысяч деревьев разных пород: сосны, берёзы, каштана, рябины, ели, липы и дуба, а затем в Адыгее, где жители республики при участии волонтеров Сбера на 14 гектарах высадили более 22 тысяч молодых дубков.

«Адыгея традиционно поддерживает всероссийскую инициативу “Сохраним лес” в конце осени, когда в республике создаются максимально комфортные климатические условия для приживаемости посадочного материала. В этом году мы планируем высадить 30 тысяч саженцев дуба черешчатого на территории нашего региона на общей площади почти 17,5 гектаров», - рассказал начальник Управления лесами Республики Адыгея Рашид Бельмехов.

В Нижегородской области новый сосновый лес появился на месте лесного пожара. От огня серьезно пострадала территория Михайловского лесничества. Сотрудники Сбера вместе с другими участниками акции высадили 8 тысяч молодых сосен на площади в 2 га. По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, за три года в регионе было высажено более 3,5 миллионов деревьев. Заметно, что местное население обеспокоено экологическими вопросами: к инициативе присоединились более 600 нижегородцев.

И, наконец, 29 ноября в Дагестане состоялась последняя для южного региона высадка деревьев, которая стала завершением всероссийской акции «Сохраним лес». Регион стал лидером Северо-Кавказского федерального округа по объемам лесовосстановления в этом году, высадив за время осенней кампании более 200 тысяч деревьев различных пород.

Всего в акции приняли участие более 1 000 сотрудников Сбера по всей России, посадив немалую часть из запланированных десятков миллионов деревьев. С такими масштабами лесовосстановления трудно справиться без крупных корпоративных помощников, однако, в самой компании о сохранении лесов заботятся комплексно.

«Сбер уделяет большое внимание ESG-повестке. Активная цифровизация деятельности позволила банку за последние три года значительно сократить потребление бумаги и тем самым сохранить более 165 тысяч деревьев, а сэкономленные средства направить на лесовосстановительную программу», - отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Кроме «Сохраним лес», Сбер принял участие еще в двух всероссийских экологических проектах этой осенью: банк занял второе место в акции по сбору макулатуры “Бумбатл”, а также поддержал всероссийский турнир по сбору и сортировке мусора“Чистые Игры”. Экологические активности с участием сотрудников и клиентов Сбера проходят под эгидой масштабной ESG программы Сберегаем Вместе. Это не только программа волонтерских мероприятий, но и онлайн-хаб, где собраны продукты и полезный контент для решения актуальных для каждого задач в области здоровья, заботы о себе и близких, финансов, благотворительности, саморазвития и, конечно, экологии.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится с 2019 рода в рамках национального проекта «Экология». За четыре года в ней приняли участие более 3 миллионов человек, они высадили свыше 220 миллионов деревьев. Организаторами акции вступают Минприроды России, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса». Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

В 2022 году, учитывая высокий интерес жителей к акции, было создано общественное движение «Волонтеры Леса» – крупнейшая добровольческая организация, которая комплексно занимается вопросами лесовосстановления и лесоразведения, лесоустройства, развития кадрового потенциала для лесной отрасли и реализации лесных проектов в сфере низкоуглеродного развития. Региональные отделения движения работают уже во многих субъектах России, в том числе в ЛНР, ДНР и Запорожской области.