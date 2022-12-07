Родился - и сразу в интернет!

Сразу после рождения малыша можно подумать о его развитии и образовании. Фото: Shutterstock

Знакомиться с цифровыми услугами россияне начинают буквально с момента появления на свет. И это не метафора. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» суперсервисом «Рождение ребенка» родители могут воспользоваться уже в роддоме. Медицинское свидетельство о рождении ребёнка предложат оформить в электронном виде, документ появится в личном кабинете матери на портале Госуслуг.

Следующий шаг - предзаполненное свидетельство о рождении с данными родителей и ребенка. Семье остаётся только самая приятная и творческая задача: выбрать имя для новорождённого.

ЗАГС зарегистрирует важное событие без личного визита, данные свидетельства о рождении будут внесены в учетные записи родителей на портале Госуслуг. И автоматически отправятся по разным государственным органам: для присвоения ИНН и СНИЛС новому гражданину, выплаты материнского капитала и оформления пособий на ребёнка.

Также родители получат приглашение для получения привычного бумажного свидетельства о рождении, если выбрали этот пункт в заявлении.

Какие еще возможности для детей и родителей предлагает портал Госуслуг:

- зарегистрировать ребёнка по месту жительства любого из родителей. Оформление происходит в течение 6 рабочих дней;

- записать малыша в детский сад. На Госуслугах можно выбрать тот детский сад, который больше нравится или расположен ближе всего к дому. Однако практика показывает, что лучше подавать заявления сразу в несколько детсадов (на портале распределять их можно в зависимости от предпочтений) - на тот случай, если не везде найдутся свободные места;

- оформить пособия - например, выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка или пособие на ребёнка из малообеспеченной семьи;

- подать заявление на оформление загранпаспорта для ребёнка, регистрацию установления отцовства, получить первичное или повторное свидетельство о рождении.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как записать ребенка в кружок, секцию или музыкальную школу через Госуслуги

Национальный проект «Цифровая экономика» позволяет подобрать подходящий вариант дополнительного образования для своего наследника - будь то футбол или шахматы, хор или школа моделей, секция робототехники или занятия в Доме научной коллаборация при университете - и сразу же подать заявление онлайн, на портале Госуслуг. Среди множества полезных и важных функций там появилась возможность записать ребенка в кружок, спортивную секцию, музыкальную или художественную школу.

1. Зайдите на Госуслуги под своей учётной записью. Записать ребенка на программу дополнительного образования может законный представитель: родитель, усыновитель, опекун или попечитель.

Если нет цели записывать ребенка в кружок прямо сейчас, можно просто изучить доступные программы и информацию о них. Причем данные доступны для всех.

2. Перейдите на страницу сервиса https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form.

3. Выберите регион, муниципалитет.

4. Первые две опции, которые система предложит на выбор: текущий или следующий учебный год. Для записи на следующий год будет намного больше вариантов.

5. Выберите с помощью фильтров: возраст ребенка, направления (можно не определять конкретное, посмотреть все варианты), расположение секции, уровень подготовки, ограничения по здоровью, платные или бесплатные занятия.

6. В результатах поиска увидите список вариантов.

По клику на каждый из них можете узнать подробности: программу занятий, фамилии и квалификации педагогов и тренеров. Через Госуслуги можно записаться в том числе и в новые центры дополнительного образования технической направленности, которые открываются в разных регионах: «Кванториумы», «IT-Кубы», Дома научной коллаборации.

7. Выберите группу, дату начала занятий и способ оплаты, если кружок платный.

Эту возможность портал предложит лишь в том случае, когда запись в выбранную секцию открыта. Если группа набрана и мест нет, либо присоединиться к занятиям можно только со следующего учебного года, увидите плашку «Запись закрыта».

8. Нажмите «Записаться».

Когда будет принято решение о зачислении ребенка, в ваш личный кабинет на Госуслугах придет уведомление. Обычно это происходит в течение 7 рабочих дней - в тех случаях, когда для записи не требуется вступительных испытаний. Если они предусмотрены - например, прослушивание в музыкальной школе - информация будет в описании программы на Госуслугах.

СКАЗАНО

- Некоторые ученики и их родители даже узнали о нас благодаря Госуслугам, по отзывам наших методистов! Просто увидели там информацию об «IT-Кубе» и оставили заявку. Пришли уже с готовым заявлением, - рассказывает Иван ЛУЦЕНКО, преподаватель центра цифрового развития «IT-Куб» в Барнауле, где школьники занимаются программированием и робототехникой.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Какие нужны документы

Для записи в кружки и секции через Госуслуги необходимы данные из трёх документов: паспорт одного из родителей (либо другого законного представителя ребенка), свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка. В большинстве случаев сведения уже есть в учетной записи на Госуслугах, система найдет их сама.

Можно ли записаться в несколько кружков

Да. Однако для записи в каждый кружок надо создать и заполнить отдельное заявление на Госуслугах. Количество заявлений не ограничено.

А если надо записать двоих или троих детей?

Для каждого ребёнка - отдельное заявление. Даже если записываете брата и сестру в одну секцию к одному тренеру.

ПОЛЕЗНЫЙ НЮАНС

Сертификат на развитие талантов

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» теперь через Госуслуги можно записаться как на бесплатные, так и на платные занятия. И еще есть вариант оплаты сертификатом дополнительного образования (ПФДО). Такой сертификат предназначен исключительно для оплаты занятий дополнительного образования детей от 5 до 17 лет включительно. По сути, это именной целевой счет, но родители не могут получить с него деньги - государство переводит их напрямую в учреждение дополнительного образования, где ребенок будет заниматься живописью, плаванием или любым другим хобби.

Каждый ребенок получает один сертификат с определенной суммой (она зависит от региона), затем сертификат пополняют - иногда каждое полугодие, чаще на год. С помощью ПФДО можно оплатить занятия полностью или частично.

Если сертификата еще нет, оформить его можно при заполнении заявления на запись в кружок или секции через Госуслуги. Либо через портал в своём регионе, ссылки на них можно найти на сайтах pfdo.ru или dopportal.ru/karta.

Если сертификат есть, Госуслуги автоматически его найдут и покажут, подходит ли он для оплаты выбранного кружка.