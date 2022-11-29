Светлана Светличная вернется из больницы домой: звезда кино теперь живет с сиделкой

Светлана Афанасьевна в очередной раз проходит лечение и к новому году собирается домой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

82-летняя Светлана Светличная госпитализирована в столичную клинику. Заслуженная артистка часто оказывается в больнице – возраст требует быть под контролем врачей. Всякий раз ее госпитализация оказывается в центре внимания соцсетей и СМИ. В этот раз появилась информация со ссылкой на сына кинодивы: Светличную поместили в психиатрическую больницу, где она теперь останется на постоянной основе. Мы позвонили сыну актрисы 60-летнему Алексею Ивашову, он опроверг сдачу матери в психушку и бросил трубку: «Все переврали!» Невестка звезды трубку не берет. Но нам удалось узнать, что происходит со Светланой Светличной.

Сейчас корреспонденты одной из телепередач старательно приглашают родню Светличной к ним на съемки – рассказать о состоянии Светланы Афанасьевны за небольшой гонорар. Невестка артистки Ольга Ивашова согласия пока не дала, но предварительно рассказала, как здоровье звезды. Телевизионщики поделились информацией с kp.ru: «Светлану Афанасьевну госпитализировали на прошлой неделе, так как стала хуже себя чувствовать. Давление, возраст. Она постоянно проходит лечение – раз в три месяца примерно. Нужно подобрать новые таблетки. Диагноз, который некоторые приписывают Светличной – якобы деменция, невестка никогда не подтверждала и отрицает. Все с ней нормально, но возраст – что-то может и не вспомнит, но всех узнает…»

Ситуация на данный момент такая: Светлана Афанасьевна в очередной раз проходит лечение и к новому году собирается домой. Раньше к актрисе приходила сиделка три раза в день. Теперь сиделка живет со Светличной в одной квартире. Сиделка контролирует прием таблеток, пищи, помогает пожилому человеку в быту. Невестка, внучка или сын Светличной приезжают ежедневно по очереди: общаются, привозят продукты и приготовленную еду. Невестка Ольга Ивашова рассказывает о свекрови: «Она адекватная, ходячая, доброжелательная».

Когда год назад Светлана Афанасьевна Светличная инсценировала с помощью телевизионщиков свое исчезновение – ее искали и родные, и волонтеры. А она «воскресла» на съемках ток-шоу, где получила красивые цветы, комплименты от коллег, общение, а сама пожаловалась на жизнь и родню. После такого шоу ей даже пришлось побывать у следователя и объяснить причину, по которой скрывала от сына свое местонахождение. Вот тогда-то из-за подозрительности, навязчивой идеи сбежать – коллеги звезды предположили, что у Светличной деменция. Из-за инсценировки исчезновения даже сын актрисы Алексей Ивашов был обижен на мать и вспылил: «У нее деменция!» Однако родные актрисы отказываются подтверждать этот диагноз. Внучка заслуженной артистки утверждает, что официального диагноза «деменция» у Светличной нет, но она не все события помнит.

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно