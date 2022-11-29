Для украинской фемиды был бы человек с российским флагом, а статьи найдутся Фото: соцсети

Если у кого учиться свободомыслию и демократии, так точно у Украины. В Одессе к 15 годам приговорили мужчину, который 24 августа, в день независимости Украины, вывесил на одном из домов российский флаг с надписью «Одесса русский город». Такой перфоманс фемида незалежной расценила как госизмену.

Впрочем, судить человека только за флаг постеснялись. Как сообщает украинское госбюро расследований, мужчина, кроме прочего, обвинялся в сотрудничестве с российскими спецслужбами – якобы он собирал и передавал информацию о военных объектах. И даже «вербовал бывших правоохранителей для подрывной деятельности против Украины». А кому мало, «припаяли» еще и уголовку: обвинили в похищении некого «патриотически настроенного бизнесмена». Вместе с пособником одессит, дескать, оборудовал подвал, где собирался похищенного пытать и вымогать деньги.

Украинские спецслужбы всеми силами делают вид, что в Одессе разоблачили целое российское шпионско-уголовное подполье. Ну да, и фокус с надписью про русский город они устроили, судя по всему, для конспирации. Наверное, как раз после этого власти Одессы решили снести памятник Екатерине II – чтобы уничтожить доказательства того, чей это город на самом деле.

Для украинской фемиды был бы человек с российским флагом, а статьи найдутся. Кто там пытается митинговать против отключений электричества? Репрессии под видом борьбы с российским подпольем идут в Одессе уже несколько дней. СБУ, к примеру, разоблачила агента российской военной разведки, который «планировал теракты, а также собирал данные о месторасположении ПВО» и передавал их … почему-то журналистам. Еще один «шпион» попался на том, что призывал людей перекрывать дороги. В чем он признается завтра? Может, в передаче России информации о количестве ступеней на Потемкинской лестнице?

Задержаны местный врач и еще двое граждан. Они обвиняются в передаче России сведений о дислокации ПВО, подразделений теробороны и объектов военной инфраструктуры. Это, как ни крути, госизмена, задержанным светят те же 15 лет тюрьмы. Бумаги с признаниями наверняка уже заготовлены, осталось только подписать.