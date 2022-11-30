Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 ноября 2022 года: Американский генерал видит победу России, а у испанских фанатов отобрали флаг украинского нацбатальона

Киев махнул рукой на Херсон Фото: REUTERS

Киев надеется на газовое спасение от янки

Алексей Чернышов, глава «Нафтогаза Украины», сообщил, что Киев запросил у Вашингтона поставку дополнительных объемов газа на эту зиму. На встрече c Эрин Макки, главою Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе и Азии, Чернышов просил не только об увеличении этих поставок, но и об увеличении поставок метанола, газовых компрессоров и дизельных генераторов, а также оборудования для добычи газа. Ранее представитель Белого дома заявил, что Штаты более чем в два раза нарастили экспорт СПГ в Европу в сравнении с 2021-м годом. Благодаря чему страны Старого Света смогли заполнить хранилища в преддверии зимы. Но если Украине — це Европа, то почему у них с газом - полный швах?

Генерал Кларк видит победу России

Уэсли Кларк, экс-командующий силами северо-атлантического альянса в Европе, рассказал страшное. В эфире телеканала CNN генерал предположил, что Москва способна одержать промежуточную победу в СВО, если Киев запросит прекращение огня или перемирия. Кларк полагает, что российский лидер подталкивает Украину к такому шагу. Генерал заявил: «Окрестности Артемовска станут огненной ловушкой для ВСУ. Если русские оттеснят позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона прибудут на этот участок, они заставят украинцев запросить передышку и прекратить огонь - и Путин выиграет». По его мнению, ВС РФ смогут поддерживать активный темп обстрелов по энергосистеме и военным объектам Украины еще несколько недель. А как же заявления высоких киевских «экспертов», что у русских кончились ракеты и вот-вот иссякнут снаряды? Нестыковка...

Зачем испанским фанатам флаг украинских нацистов

Роман Зозуля, незадачливый экс-форвард сборной нелаезжной, написал в соцсетях, что у болельщиков из Испании в Катере отобрали флаг батальона «Азов» (запрещенного в России). Эту тряпку испанцы развернули на трибунах на игре их команды со сборной ФРГ во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Зозуля сокрушался: «Очень быстро появились представители ФИФА и изъяли флаг, заявив, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен». Зозуля, стандарты нарушены в твоей пустой голове, где мечутся одни тараканы, а флаги нацистов не приветствуют ни в одной нормальной стране.

НАТО приняло бы Украину, но боится

По данным Bloomberg, министры иностранных дел стран-членов НАТО на своем саммите в Румынии вновь подтвердят, что и рады были бы принять в альянс незалежную, да устав не велит, и время не пришло еще. И вообще в рядах альянса нет согласия по вопросу предоставления Киеву «более прямого пути к членству». Пока же министры обсудят помощь Украине в краткосрочной перспективе. Брюссель не хочет связываться с Москвой, что бесит отважных ребят из приднепровских бункеров.

Украинским беженцам противна британская плесень

Татьяна Дудник, украинская беженка в Англии, возмущена низким качеством британского сервиса. Изданию Mirror она пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме. Украинку подбешивает, что они, такие чистоплотные, никак не могут помыться уже около недели. Причина - вокруг «плесень, грязь и вонь». А из-за "антисанитарных условий ребенок стал часто болеть". Дудник заявила, что на Украине было лучше, и что она думает о возвращении домой. Ну так вперед: там же ни грязи, ни вони, а в сияющем Киеве из всех кранов хлещет горячая вода...

Кто поможет незалежной дожить до весны

Главы МИДов семи стран - Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии — заявили, что поддержат незалежную в подготовке к зиме и восстановлении ее энергосистемы. Такое совместное заявлении они приняли по итогам встречи в Киеве. Также министры поддержали расширение зерновой инициативы. А также усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности и цифровизации. Ну а Россию — продолжать давить санкциями. И ведь четыре из семи этих стран немало лет прекрасно жили в составе Российской империи, но память коротка...

Молдавия снова сделала газовый вдох

Кишинев возобновил реверсные поставки газа на Украину, остановленные в понедельник. На пограничной газоизмерительной станции «Гребеники» со вторника заявлены прокачки как в прямом, так и в реверсном направлении (из Молдавии на Украину). При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что запрашивает значительно больше российского газа, чем получает в настоящее время. Хорошо, хоть не требует.

Киев махнул рукой на Херсон?

Александр Малькевич, внештатный советник врио губернатора Херсонской области, сообщил, что ВСУ готовят город «под списание». В прошлом 300-тысячный областной центр украинские силы рассматривают лишь как военную базу. По словам Малькевича, оставшиеся местные жители видят, что их «собираются использовать как живой щит, ими собираются прикрываться», а на левый берег Днепра им не дают перебраться «под страхом максимального комплекса карательных мер в отношении тех, кто помог выехать». По его данным, украинские военные совершили не менее 100 казней мирных жителей в Херсоне, а без вести пропали порядка 200 граждан. Где там международный Красный Крест, в Буче или Изюме застряли?