Вопрос дня: А вам приходилось быть новогодним волшебником? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил Грушевский, пародист:

- Год назад мой шестилетний сын Миша очень ждал Деда Мороза. Надеялся, что тот получил его письмо. Я сказал, что мне нужно на паркинг сходить, вышел из квартиры, позвонил жене, она подыграла. Сказала: звонит Дед Мороз. Когда я вернулся домой, у Мишки в глазах было счастье. А утром 1 января он проснулся и нашел подарок, о котором писал, под елкой. Вот такое волшебство!

Михаил Антонов, ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- 31 декабря 2010 года из магазина у метро «Отрадное» выходит бабушка с упаковкой яиц и молоком. На льду падает, все разбивает, плачет. Люди, выходящие за ней, в том числе и я, совершают малое волшебство: собирают ей большой новогодний пакет и отправляют домой на такси.

Сергей Белоголовцев, актер и режиссер:

- С натяжкой можно считать, что я стал волшебником, когда отправил нас с женой в первую нашу зарубежную поездку. В начале 90-х я заработал первые приличные деньги и повез супругу на Кипр. Там сгорел до волдырей в первый же день и опустошил мини-бар, нам выкатили счет... Но там был действительно шикарный отель и коктейли пряные, и моя молодая жена чувствовала себя принцессой!

Максим Черниговский, глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Я однажды исполнил роль Деда Мороза в Израиле в компании друзей-соотечественников. 31 декабря я выступил там не Сантой, а настоящим русским Дедом, в валенках и с красным носом.

Анатолий Кудактин, доктор биологических наук:

- Волшебством станет, когда леопарды, которых мы выпустили на Кавказе, принесут потомство. Полсотни фотоловушек стоят в горах и ждут этого чуда.

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- Однажды в образе Деда Мороза дарил детям праздник в необычных красных валенках, на которых было написано «Ю Э» (Юрий Энтин). Мне их из Оренбурга привезли. Дети выросли, но кто-то из них до сих пор интересуется, как я сочинил песни «Расскажи, Снегурочка, где была» и «Кабы не было зимы»...

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