На Бали не хотят видеть ни россиян, ни украинцев: почему власти острова готовы ужесточить правила выдачи виз

Tуристы из России и Украины совершают наиболее серьезные нарушения и доставляют больше всего головной боли местным властям Фото: REUTERS

Власти горячо любимого россиянами индонезийского курорта Бали намерены отменить выдачу виз по прибытии для граждан России и Украины. Губернатор острова Ваян Костер заявил, что попросил Министерство юстиции и прав человека ужесточить визовые требования из-за нарушений миграционного законодательства. Он добавил, что туристы из России и Украины совершают наиболее серьезные нарушения и доставляют больше всего головной боли местным властям. Правда, чем конкретно наши туристы насолили местным, Костер не рассказал.

Известно, что индонезийцы недовольны тем, что туристы из России и Украины нелегально работают на острове. Миграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы по туристическим визам. В последнее время по соцсетям гуляют сообщения, что на острове начались настоящие рейды против россиян, которые получают доход, не узаконив свою деятельность. Под ударом оказались, например, фотографы, гиды, держатели салонов красоты и магазинчиков. Местные жители также жалуются на поведение некоторых российских туристов, например, модели, которая позировала голой у священного дерева, и мужчины, который якобы сбил пешехода, будучи пьяным.

Только за последний месяц четверо россиян были депортированы из-за нарушений визового законодательства. Всего же с начала года страну попросили покинуть 31 туриста из России и Украины. Не так уж много, учитывая, что страны составляют ощутимую долю турпотока на Бали. Только с сентября 2022 года по январь этого года почти 80 тысяч россиян и около 9 тысяч украинцев прилетели на остров. Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что количество туристов из России и Украины, которые доставляют проблемы, пока незначительно, а любые планы по изменению визовых правил должны быть тщательно рассмотрены.

Индонезия позволяет гражданам некоторых стран подавать заявление на визу по прибытии, в то время как другие должны оформлять документы заранее. Если Россия перейдет во вторую категорию, турпоток россиян заметно уменьшится.

Ранее сообщалось, что совет по туризму Бали планирует начать запустить кампанию, в ходе которой будет учить иностранцев уважать местную культуру и обычаи. При этом посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заверил, что власти Индонезии намерены дать взвешенную оценку идее губернатора Бали по отмене выдачи виз по прибытии для россиян. Он также отметил, что российских туристов с радостью ждут в "стране 3 тысяч островов".