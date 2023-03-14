Олимпиаду увидят не все? Во Франции готовы сократить число зрителей ради безопасности

Всего в Париже за время Олимпиады ожидают приезда до 13 миллионов иностранцев Фото: REUTERS

До старта Олимпийских игр в Париже остается 500 дней. Французский оргкомитет, стремясь удивить и переплюнуть всех, готовит грандиозное шоу. Главная «фишка» церемонии открытия 26 июля 2024 года — речной парад участников. По задумке организаторов, более 160 лодок должны провезти спортсменов по Сене через весь центр Парижа. Длина маршрута — более 6 км от моста Аустерлиц до Эйфелевой башни. По всей набережной за первой в истории церемонией открытия вне стадиона будут следить больше полумиллиона зрителей, а само действо растянется почти на три часа.

Но амбициозный проект, поддержанный лично мэром Парижа Анн Идальго и президентом Макроном, стал настоящей головной болью для французских силовиков. После провального в плане безопасности финала Лиги чемпионов в прошлом году, у жандармов нет права на ошибку. Нет у них и понимания, как гарантировать безопасность участников церемонии при таком количестве людей и длительности мероприятия прямо посреди города.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен ратует хотя бы за уменьшение числа зрителей до 400 тысяч человек. Сейчас 100 тысяч планируется разместить на платных местах вдоль набережной Сены, еще 500 тысяч по бесплатным билетам смогут растянуться по смотровым площадкам чуть выше, все мосты на пути следования процессии будут перекрыты.

Главным страхом силовиков являются дроны. «Если беспилотник с взрывчаткой пролетит над толпой и сбросит ее, мы пока не знаем, как его обезвредить», — признается один из них. Для контроля за обстановкой в городе уже развернули тысячи камер слежения с алгоритмами автоматического распознавания угроз, вызвав шквал критики правозащитников. Только для церемонии открытия планируется мобилизовать 35 000 стражей правопорядка. В МВД уже отменили отпуска на период Олимпийских игр. Дополнительно будут привлечены более 20 тысяч ЧОПовцев, которых, к слову, пока не удается нанять из-за низких зарплат.

Всего в Париже за время Олимпиады ожидают приезда до 13 млн иностранцев. У организаторов остается полтора года, чтобы подготовить не только полицию. Опасения вызывает и инфраструктура, особенно транспорт.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.