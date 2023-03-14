Турция сломалась под давлением США: импортные товары в России могут подорожать на 30-50%

Гендиректор логистической компании Гулякин предрек рост цен на импортные товары в России на 30-50% из-за Турции Фото: Shutterstock

ЕСЛИ В САНКЦИОННОМ СПИСКЕ — ТО НЕ ПРОПУСКАЮТ

На этой неделе власти Турции признали: запрет на транзит грузов для России, поступающих через их страну, связан с десятым пакетом санкций, принятым Евросоюзом. Так что если кто-то, узнав на днях о блокировке транспортного коридора в Россию, в сердцах воскликнул: «И ты, Реджеп?!», то сделал это, увы, не без оснований.

- В отношении всех товаров, из какой бы страны они не прибыли, предпринимаются одинаковые меры – если они в санкционном списке, то их не пропускают, — сообщил РИА Новости помощник главы Ассоциации международных грузоперевозчиков Турции (UND) Кемаль Гюль. - Решение о запрете поступило от министерств торговли стран ЕС.

На прошлой неделе, когда российские перевозчики узнали о том, что тысячи тонн грузов для России застряли в Турции, у многих участников рынка была надежда, что проблема лишь в программном обеспечении. Что Анкара не прогнется под Вашингтон. Что это просто сервис после включения в него данных о 10 пакете санкций технически не позволял указывать в качестве страны-получателя груза Россию или Белоруссию. Ходили обнадеживающие разговоры, что к 13 марта прочистят компьютеру мозги и все будет как раньше. Увы, оказалось, что этот вопрос — совсем не дело техники.

- По всей видимости, это произошло под давлением США, поскольку госсекретарь Блинкен перед саммитом министров иностранных дел «большой двадцатки» посетил страны Центральной Азии с целью заблокировать поток подсанкционных товаров, - пояснил в эфире «Радио КП» экономист Денис Ракша. - Но поскольку сразу разобраться, что подпадает под санкции, а что нет, сложно, сейчас заблокировали весь поток. В дальнейшем товары, не подпадающие под санкции, в том числе и следующие в рамках параллельного импорта, будут пропускать, а подпадающие — все, уже не пропустят.

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

Какие тут возможны варианты? Первый — простой и очевидный: в качестве пункта назначения грузоперевозчики будут указывать не Россию, а другую страну, которая рискнет стать транзитным звеном для товаров, идущих в нашу страну. Это увеличит расходы на транспортировку и сроки доставки, но обеспечит поток товаров.

Второй путь — авантюрный: теоретически у перевозчиков остается возможность доставлять товары через Турцию на свой страх и риск. Товары же не блокируют, не конфисковывают, не складывают в ангарах под усиленной охраной.

— Турция закрыла не физический транзит, а таможенное оформление, - подчеркнул Ракша.

Есть и третий — специфический. Товары из других стран могут быть растаможены в Турции и отправлены в Россию под другими кодами ТНВЭД, которые уже не связаны с санкционными списками. Этот метод (он называется у профессионалов «корректировка кода ТНВЭД») и ранее применялся грузоперевозчиками для того, чтобы уменьшить таможенные платежи.

Перебои коснулись не только транзита через Турцию в Россию, но и экспорта через эту страну из России.

- На транзитные грузы из России в Египет, Марокко и некоторые другие страны Африки и Латинской Америки турецкие таможенники перестали выдавать декларации, - рассказал KP.RU гендиректор логистической компании VTN Павел Гулякин. - Чисто технически проблема решается так: грузы растамаживаются в Турции, оформляются как турецкие и следуют в страну назначения. Но это прибавляет к их цене еще 30-50%.

Примерно такое же повышение цены возможно и в случае применения различных обходных схем для санкционных товаров, направляющихся через Турцию в Россию, считает эксперт.

- Пути решения всегда есть, но не стоит говорить о них публично, - сказал KP.RU исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Потому что как только наши СМИ сообщают о найденных путях обхода, The Gardian или еще какое-то издание это тут же перепечатывает, я знаю, что у них мониторинг настроен на поиск таких сообщений в нашей прессе. А соответствующие службы в недружественных странах видят это и начинают искать, как бы перекрыть нам и эти торговые пути.

О КАКИХ ТОВАРАХ РЕЧЬ

В десятый пакет санкций ЕС вошли поставляемые в Россию товары, которые, по мнению авторов санкций, можно использовать и в военных целях. Под запрет попали строительная техника, запчасти для автомобилей и авиадвигателей, различные антенны, компасы, бинокли.

А в самый свежий список американских санкций попали дорогие смартфоны, холодильники, кондиционеры, микроволновки, посудомоечные машины и даже пылесосы. У разных групп товаров свой лимит. Например, для смартфонов —$300.