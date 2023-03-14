ФСИН сообщила, что ни один человек не сбежал из колоний в 2022 году

В ведомстве подвели итоги деятельности за 2022 год и определили задачи на 2023 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор ФСИН Аркадий Гостев на расширенном заседании коллегии рассказал о том, что в 2022 году ни один человек не сбежал из следственных изоляторов и исправительных колоний.

И такого давно не было. И не только в современной истории, хотя число побегов заключенных из СИЗО и колоний за 25 лет сократилось в 140 раз.

Согласно статистике, в 1994 году было совершено 140 побегов из-под охраны. В 2000 году – 25. В 2010 году – 11. В 2015 году – 8. В 2016 году – 5. В 2017 году – 2. В 2018 году – 1.

Бежали порой целыми командами. Так в 2019 году в Туве из ИВС бежали девять задержанных, в 2020 году из исправительной колонии в Махачкале шестеро осужденных, в 2021 году из ИВС в Подмосковье пять подсудимых.

Гостев отметил, что ФСИН в настоящий момент создало 367 исправительных центров для осуществления альтернативного наказания в виде принудительных работ. Всего в них шьют одежду и мастерят различные полезности более 40 000 осужденных. Через труд ФСИН улучшает социальную адаптацию заключенных, подготовке их к гражданской жизни. Иные предпочли труду участие в специальной военной операции и взяли в руки оружие.

В ведомстве подвели итоги деятельности за 2022 год и определили задачи на 2023 год.