Росгвардия перехватила спутниковый радиозонд ВСУ

Фото: Росгвардия

Разведчики Росгвардии нашли в Луганской Народной Республике радиозонд, который использовался украинскими диверсантами для передачи разведывательных данных о расположении российских войск.

Устройство было подвешено на воздушном шаре над лесом. Сам зонд, чтобы не улетел, был привязан к дереву веревкой.

Таким образом украинская разведка пыталась организовать спутниковый канал закрытой связи для сети наводчиков. Они связывались с ВСУ через радиозонд и сообщали о передвижении наших подразделений, сообщали актуальные координаты.

«В результате комплексной работы росгвардейцы выявили место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум». Росгвардейцы выехали в указанный квадрат и по координатам обнаружили спутниковый передатчик», - сообщили в Росгвардии.

Росгвардейцы передали радиозонд взаимодействующим органам для дальнейшего изучения.

Напомним, накануне в течение недели бойцы Росгвардии выявили в зоне специальной военной операции (СВО) 30 вооруженных пособников ВСУ, которые занимались сбором и передачей информации о расположении подразделений российских войск. Массовые задержания прошли в Запорожье и в Херсонской области области. У наводчиков изъяли танковый пулемет, ПЗРК «Игла», 9 гранатометов, 20 гранат и другое оружие.

Тогда в ведомстве отметили, что удалось не только задержать наводчиков, но и выявить «источники радиоизлучения оборудования которое использовалось для передачи данных».