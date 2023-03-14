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Политика14 марта 2023 8:35

Росгвардия перехватила спутниковый радиозонд ВСУ

Через него наводчики передавали данные о расположении российских войск на освобожденных от украинских националистов террориториях
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Разведчики Росгвардии нашли в Луганской Народной Республике радиозонд, который использовался украинскими диверсантами для передачи разведывательных данных о расположении российских войск.

Устройство было подвешено на воздушном шаре над лесом. Сам зонд, чтобы не улетел, был привязан к дереву веревкой.

Таким образом украинская разведка пыталась организовать спутниковый канал закрытой связи для сети наводчиков. Они связывались с ВСУ через радиозонд и сообщали о передвижении наших подразделений, сообщали актуальные координаты.

«В результате комплексной работы росгвардейцы выявили место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум». Росгвардейцы выехали в указанный квадрат и по координатам обнаружили спутниковый передатчик», - сообщили в Росгвардии.

Росгвардейцы передали радиозонд взаимодействующим органам для дальнейшего изучения.

Напомним, накануне в течение недели бойцы Росгвардии выявили в зоне специальной военной операции (СВО) 30 вооруженных пособников ВСУ, которые занимались сбором и передачей информации о расположении подразделений российских войск. Массовые задержания прошли в Запорожье и в Херсонской области области. У наводчиков изъяли танковый пулемет, ПЗРК «Игла», 9 гранатометов, 20 гранат и другое оружие.

Тогда в ведомстве отметили, что удалось не только задержать наводчиков, но и выявить «источники радиоизлучения оборудования которое использовалось для передачи данных».

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