За пару лет стали долларовыми миллионерами: сколько на самом деле зарабатывают звезды в России

Григорий Лепс - один из самых оплачиваемых артистов нашего времени Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сто лет назад Федор Шаляпин в беседах о гонорарах любил вставить фразу: «Бесплатно только птички поют!» Легендарный оперный певец в начале прошлого века зарабатывал приличные деньги. И сейчас эстрадные звезды зарабатывают гораздо больше своих поклонников. Сравнили гонорары популярных музыкантов в разные эпохи за последние сто с лишним лет.

1923 год

Заработки Федора Шаляпина росли параллельно с популярностью и предприимчивостью. Если в 1895 году Шаляпин пел в Императорском Мариинском театре за 200 рублей в месяц, то когда в 1896 году он перешел в частную московскую оперу Саввы Мамонтова получал 7 тысяч 200 рублей в год, столько же отступных купец заплатил Мариинке. Мамонтов нанял певцу для занятий Сергея Рахманинова, и концертмейстера – для тренировки дыхания и артикуляций. После первого сезона оперы о Федоре Шаляпине говорила вся светская Москва. А Савва Мамонтов жаловался, что Федор Иванович просит увеличить зарплату, но у его театра нет столь больших сборов. Потому Шаляпин ездил на подработки в Петербург. В 1989 году Федор Шаляпин договорился о зарплате 10 тысяч рублей за сезон и ушел в императорский Большой театр, через три года ему платили уже 40 тысяч рублей. На гастролях театра в Париже ложи на «Бориса Годунова» с участием Федора Шаляпина выкупали за 1000 рублей. С 1903 года гонорар знаменитого баса в театре стал 50 тысяч рублей за сезон. Также он посещал дома князей, где исполнял для гостей после ужина несколько вещей – с 1905 года гонорар за такой мини-концерт был 1000 рублей. Ежемесячная зарплата учителя гимназии тогда была 85 рублей, машиниста и электрика – 90 рублей, средняя зарплата рабочего – от 28 до 50 рублей.

Федор Шаляпин первый отечественный исполнитель, кто научился много зарабатывать: ограничил в контракте с театром число выступлений, а в свободное время пел в крупных провинциальных городах, за границей. Перед началом Первой мировой войны в 1914 году его доход был 100 тысяч рублей в год. Во время войны Шаляпин в своем доме устроил лазарет для раненных и финансово обеспечил его функционирование. После революции 1917 года Федор Шаляпин остался без состояния: ценные бумаги и акции стали макулатурой, а ценности и дом конфисковали. Взамен Шаляпину доверили с 1918 года руководить Мариинским театром, дали звание Народного артиста Республики и право реформировать императорские театры. Он начал активно зарабатывать: гастроли, продажа грамзаписей, фабрика крахмала, поставка принадлежностей для грима во все театры. Шаляпина называли буржуем, постоянно влезали в дела театра и в 1922 году он уехал с частью семьи на гастроли за границу и не вернулся. Шаляпин опять начал активно зарабатывать. Так в 1923 году в Нью-Йорке Федор Шаляпин спел три романса в доме миллионера для его гостей - получил гонорар 10 тысяч долларов. Богачи отдавали большие деньги, чтобы похвастать Шаляпиным перед гостями. Федор Иванович гонорары вкладывал в ценные бумаги и вновь потерял состояние в «черную пятницу» на нью-йоркской бирже. И снова пел: в заграничных театрах, в особняках, зарабатывал продажей грамзаписей.

Федор Шаляпин первый отечественный исполнитель, кто научился много зарабатывать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1983 год

Музыканты в СССР были прикреплены к государственным учреждениям культуры, где тарификационная комиссия присваивала им категорию - по ней и платили. Певец первой категории получал за концерт 3 рубля; второй категории - 5 рублей; высшей - от 13 до 19 рублей. Также у всех были оклады. Народные и заслуженные артисты, исполнители народного репертуара получали больше, а за концерт им платили сразу несколько ставок. К примеру, у «заслуженной» Пугачевой оклад был 275 рублей, а потом у народной артистки РСФСР - 300 рублей в месяц. За концерт платили по две ставки - 38 рублей, плюс доплата «за мастерство» по 9 рублей 50 копеек. За среднее число концертов за месяц (13 штук) она получала - 617 рублей 50 копеек.

Начало 80-х стало пиком популярности многих исполнителей. Но чаще всего звучали песни Юрия Антонова: у него было по 4 – 5 концертов в день на гастролях. Так в Ленинграде в 1981 году Юрий Михайлович дал за 14 дней 28 концертов, на каждый продали по 14 тысяч билетов. Антонов сам писал песни: для себя, коллег, фильмов. Он получал еще и авторские отчисления за песни. В 1983 году был на фирме «Мелодия» вышел диск-гигант «Под крышей дома твоего» и Антонов стал суперзвездой с заработком до 10 тысяч рублей за месяц. А средняя зарплата у его слушателей была в сто раз меньше: 100 - 120 рублей. Сам Антонов и не скрывал приличный доход: «В СССР деньги значения не имели, был предел, которого хватало для приличной жизни. У меня было два автомобиля «Жигули» - когда один ломался, на втором я ездил. Ну в ресторане поужинать, подарки купить девушке. Квартиру купить было нереально». Сейчас Юрий Антонов крайне редко соглашается выступать на частном мероприятии – если поет, то за $100 тысяч (7,5 млн. руб.).

Начало 80-х стало пиком популярности многих исполнителей. Но чаще всего звучали песни Юрия Антонова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2003 год

В 2003 – 2005 году случился расцвет «заказников». Артисты стали зарабатывать самые большие деньги не на гастролях, а на многочисленных коммерческих выступлениях – на вечеринках и свадьбах на Родине и за границей у богатых соотечественников; на корпоративах крупных компаний и на площадях городов на профессиональные праздники и т.д. Чесы по городам тоже были долгими: годовые туры включали по 100 концертов. Тур Пугачевой шел 6 лет: с 2001 по 2007 год она дала 195 концертов. Средний гонорар Пугачевой за концерт был 600 тысяч рублей; гонорар за частное выступление – 50 тысяч евро (1 млн. 700 тысяч рублей). По данным рейтинга Forbes богатых знаменитостей Алла Пугачева заработала за 2005 год – $3,1 млн (86 млн. руб); Валерия и группа «Звери» – по $2,5 млн (70 млн. руб); Филипп Киркоров и Николай Басков – по $2,2 млн (61 млн. руб); группа «Любэ» - $1,8 млн (50 млн.руб); Олег Газманов и ГлюкоZа – по $1,6 млн (44,8 млн.руб); группа «Фабрика» - $1,4 млн (39 млн). Это самые популярные у народа артисты. Средний гонорар за концерт на частном мероприятии у популярного исполнителя – $20 тысяч (560 тысяч рублей).

Cредняя зарплата в стране в 2003 и 2005 году: 5376 рублей и 9075 рублей.

2023 год

Самые популярные артисты с «нулевых» и до сих пор основные деньги получают за концерты на частных мероприятиях. Публикуем список самых популярных артистов и их гонорары за час или полтора часа пения за закрытыми дверями для обеспеченных людей.

От 1,5 до 2,5 млн. руб. – Любовь Успенская, «Дискотека Авария», «Иванушки International», ГлюкоZа, Сосо Павлиашвили, МакSим, Jony, Ольга Бузова, Владимир Пресняков, Лолита.

От 2,5 до 3,5 млн. руб. – Баста, Леонид Агутин, Анна Асти, «Руки Вверх», Полина Гагарина, SHAMAN.

От 3,5 до 5 млн. руб. – Филипп Киркорова, Николай Басков, Григорий Лепс, Стас Михайлов.