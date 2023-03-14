Всего один звонок другу сделает вас счастливее. Но есть условия

Американские ученые доказали, что разговор с другом в течение дня сделает человека счастливее Фото: Shutterstock

Всего один качественный разговор с другом в течение дня сделает человека счастливее и снимет стресс и напряжение к концу работы, доказали ученые из Университета Канзаса.

Благополучие человека во многом зависит от качества его социального общения. Этот постулат известен в психологии с самого начала более чем столетней истории психотерапевтической практики. Якоб Леви Морено – автор метода групповой психотерапии, к примеру, разрабатывал целый ряд техник, которые позволяют самому человеку исследовать социальный атом его взаимосвязей с другими людьми, а истощение общения и взаимности в отношениях Морено называл социальной смертью. Ученые из университета Канзаса доказали пользу качественного дружеского общения экспериментально.

Всего было проведено три эксперимента с общим количеством участников в 907 студентов университетских городков. Была и контрольная группа из тех, кто в течение эксперимента не получал поддержку в виде дружеского разговора. При этом стрессовые риски, физическая и психоэмоциональная нагрузка на участников эксперимента распределялась схожим образом, замеры данных собирали еще во время пандемии и изоляции, что создавало крепкие рамки для испытуемых. Также ученые обозначили семь контрольных ситуаций и моделей поведения. В течение всего эксперимента ежедневно измерялись такие показатели, как влияние стресса, ощущение надежной привязанности, любви и поддержки, уровень беспокойства, одиночества и в целом – ощущение благополучия в течение дня.

Люди, которым в течение дня удавалось поговорить с другом и получить поддержку, оценивали себя как более счастливых и менее напряженных к концу дня, чем те, у кого такого общения не случилось.

И вот, что в разговоре особенно помогало:

- Диалог должен быть содержательным (говорить о том, что действительно важно и волнует);

- Добрые шутки (не подколки) точно помогают;

- Проявление заботы по отношению друг к другу в необходимой сейчас форме;

- Выслушивание собеседника;

- Уважительное отношение к другому мнению;

- Искренние комплименты.

– Это исследование показало, что одного хорошего разговора уже достаточно для того, чтобы стать более счастливым, но лучше – больше, - говорит Джеффри Холл, профессор кафедры исследования коммуникации Университета Канзаса. - Чем больше вы слушаете своих друзей, чем больше вы проявляете заботы, чем больше вы уделяете времени тому, чтобы ценить мнение других, тем лучше вы себя чувствуете в конце дня. Мы действительно можем изменить то, как мы себя чувствуем в любой день, каким бы он ни был, посредством общения.