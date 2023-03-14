Узбек Сайфулла Саипов, убивший в Хэллоуин восемь человек на Манхеттене, избежал «вышки»

Прокуратура утверждает, что Саипов планировал нападение в течение года.

Этот теракт по числу жертв стал самым крупным в Нью-Йорке после 11 сентября 2001 года, когда самолеты таранили башни Всемирного торгового центра. И произошел рядом.

Саипов родился в Ташкенте в 1988 году. В 2010 году перебрался в США, выиграв в лотерею «грин-кард». Здесь стал активным приверженцем террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ, - Авт.), называл себя ее «воином».

31 октября 2017 года он арендовал небольшой грузовик и въехал на тротуар в Манхэттене, где люди готовились к празднованию Хэллоуина. Затем врезался в школьный автобус возле Всемирного торгового центра. С возгласом «Аллаху акбар» выскочил из грузовика с дробовиком и пейнтбольным ружьем в руках. Но полицейские обезвредили террориста, выстрелив ему в живот.

Под колесами его грузовика погибли пятеро друзей из Аргентины, решившие отметить в Нью-Йорке 30-летие окончания школы, бельгийка, приехавшая в Штаты с семьей, двое американцев. Пострадало 12 человек, включая двух детей со специальными потребностями. Одна женщина потеряла обе ноги.

Запрещенное «Исламское государство» взяло тогда на себя ответственность за атаку с использованием грузовика.

Прокуратура утверждает, что Саипов планировал нападение в течение года. И специально выбрал дату Хэллоуина, чтобы убить как можно больше людей. Дома у него обнаружили большое количество пропагандистской исламистской литературы.

Террориста обвинили в убийстве восьми человек, покушении на убийство 12 человек, оказании материальной поддержки «Исламскому государству», насилии и уничтожении транспортного средства, приведшего к гибели людей. Прокуратура на суде потребовала для него смертной казни.

Присяжные признали Саипова виновным по всем пунктам обвинения. Но, чтобы приговорить преступника к смерти, по закону Нью-Йорка необходимо единогласное решение всех 12 присяжных. Однако среди них возникли разногласия по поводу смертного приговора гражданину Узбекистана. Поэтому он получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

До конца жизни Саипов просидит в федеральной тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.

Здесь содержится 29-летний Джохар Царнаев. Бывший гражданин Киргизии, взорвавший вместе со старшим братом Тамерланом самодельные бомбы на финише Бостонского марафона в апреле 2013 году. Тогда погибло 3 человека, в том числе восьмилетний мальчик. 282 получили ранения. Уходя от погони, братья расстреляли в упор офицера полиции, чтоб завладеть служебным автомобилем. В ходе операции спецслужб по задержанию террористов Тамерлан погиб, Джохара ранили.

В 2015 году его приговорили к смертной казни. В 2020 году Апелляционный суд США отменил приговор, передав дело для проведения нового процесса. 4 марта 2022 г Верховный суд США оставил в силе смертный приговор Царнаеву. Когда Джохар получит смертельную инъекцию – неизвестно.