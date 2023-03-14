Дмитрий Песков о приземлении космонавта Анны Кикиной: В Кремле, конечно же, заметили этот полет

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 14 марта, журналист «Комсомольской правды» вновь предложил официальному представителю Кремля обсудить космическую тему.

…- Заранее извиняюсь, Дмитрий Сергеевич, может быть, я пропустил комментарии - по поводу приземления Анны Кикиной, российского космонавта. Это произошло ещё 12-го марта. Учитывая то, что этот месяц у нас такой космический: 6 марта родилась Валентина Терешкова, 9-го – Гагарин, к сожалению, 27 марта день памяти Юрия Алексеевича… И вот - Анна Кикина, которая находилась на околоземной орбите с октября. Как отмечают и наши, и американские информагентства, она стала первым российским космонавтом, который прилетел на американском корабле по подписанному в 2022-м соглашению между США и Россией о перекрестных полетах. Это заметили в Кремле? Может быть, Кикина будет награждена?

- Я сейчас не могу ответить на этот вопрос, — сказал Песков. - Мы, безусловно, заметили, конечно… (этот космический полёт.- А.Г.) Но все-таки, наверное, больше этот вопрос относится к компетенции «Роскосмоса».

Анна Кикина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- То есть, я так понял вас, что это настолько будничное уже явление, — продолжил я, — что и мы, журналисты, тоже не всегда его замечаем?

- Это каждый раз, конечно же, очень важное событие, — продолжил пресс-секретарь, имея ввиду космический полет. - И мы все внимательно следим за нашими согражданами, которые летят в космос и возвращаются из космоса. Но, что касается деталей, — лучше в «Роскосмос» обращаться.

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