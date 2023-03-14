Люди смогут регенерировать конечности, как супергерои

Экспериментальной мыши рога не приделали – они сами выросли.

Рога у мышей не ветвятся, да и сами пока едва заметны, но растут на лбах, представляя из себя костные структуры. Есть надежда, что технологию, благодаря которой грызуны уподобились оленям, получится применить и к людям. Что, собственно, и планируют со временем сделать ее изобретатели – китайские исследователи, представляющие в основном Северо-Западный политехнический университет (Northwestern Polytechnical University in Xian). Планируют, конечно, совсем не для того, чтобы плодить рогоносцев. И не для красоты. Цель - помочь людям отращивать утраченные конечности. То есть, регенерировать их, выражаясь более научно.

В статье, опубликованной в журнале Science, китайцы (22 автора) поясняют, что неспроста заинтересовались рогами - конкретно оленьими. Привлекла их потрясающая способность быстро отрастать заново каждый год.

Исследовав аж 75 тысяч клеток пятнистого оленя (Cervus nippon), расположенных в рогах и рядом с ними, ученые все-таки нашли именно те клетки, которые конкретно обеспечивают регенерацию.

Под бугорком на лбу мыши костная ткань оленьих рогов. Полноценные - пока не сформировались.

Выяснилось: когда подходит время сбросить рога – незадолго до линьки, в их «корнях» накапливаются стволовые клетки, которые через несколько дней – после того, как рога отвалились, превращаются в так называемые клетки-предшественники: antler blastema progenitor cells (ABPCs), по терминологии исследователей. Еще через 10 дней эти самые ABPC превращаются в хрящи и кости.

Ученые выделили «клетки-предшественники», размножили их и пересадили мышам – на лоб. Через 45 дней у мышей выросли рога. Ну, почти.

Авторы полагают: в ABPC можно превратить и человеческие стволовые клетки, но, повторю, не ради того, чтобы выращивать человеческие рога. Китайцы намерены с помощью «клеток-предшественников», внедренных на место потерянных конечностей, эти конечности регенерировать.

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