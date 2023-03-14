Качество, туризм и новые открытия: в Москве пройдет салон Vinspiration

Две трети потребителей чаще всего покупают российские вина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эногастрономический салон Vinspiration пройдёт в центре столицы, в Гостином дворе, и соберет профессионалов винного рынка и туризма, виноделов и сомелье из разных регионов России, а также ценителей качественных отечественных продуктов.

Деловую программу салона откроет сессия «Алкогольный рынок в современных реалиях», модерировать которую будет заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. В дискуссии примут участие заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Денис Гуляев, заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Яна Склярова, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников, помощник президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Ирина Донник, торговый представитель Азербайджанской Республики в РФ Руслан Алиев и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Роскачество - партнер проекта Vinspiration - уже шестой год публикует «Винный гид России», а также проводит акцию «Дни российских вин» в торговых сетях и ресторанах.

- Две трети потребителей чаще всего покупают российские вина, - подчеркивает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

На сессии «Эногастротуризм: лучшие маршруты, гиды, отели» эксперты обсудят развитие новых туристических маршрутов по винодельческим регионам России. Своим опытом и идеями поделятся президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, член рабочей группы при комитете по туризму Государственной Думы РФ Елена Порман, руководитель Центра винного туризма WinePark Евгения Константинова и другие специалисты.

Также в деловой программе салона - дискуссии о трендах потребительского рынка и винных рейтингах с участием вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александра Ставцева, главы Союза сомелье и экспертов России, автора гида «Российские вина» Артура Саркисяна, основателя винного рейтинга TOP100Wines Игоря Сердюка, заместителя директора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, члена-корреспондента РАН Александра Панасюка.

- Критики и эксперты делятся своим опытом и знаниями, давая бесценные рекомендации, - считает директор ООО «Винэкспо» Инесса Казакова.

Впрочем, салон Vinspiration рассчитан не только на профессионалов, но и на любителей, которым интересно получить новый опыт и знания. В том числе о сравнительно новых винных регионах России, таких как Волгоградская и Самарская области, а также о винах и сырах из Азербайджана.

Для них будет работать Винная академия, запланированы встречи и дегустации сообщества «Вино и люди». Своими знаниями поделятся, например, Павел Швец, пионер биодинамического виноделия в России и победитель Первого Российского конкурса сомелье, и Алексей Матвеенко, бренд-амбассадор, эксперт федерального проекта «Мастера гостеприимства». Гости узнают об особенностях органических вин и гравитационного виноделия.

- Мне кажется, большинство организаторов подобных событий держат в голове только одну целевую аудиторию - профессиональных людей вина. Как будто потребитель менее важен. Здесь же он окажется в фокусе внимания, - уверен лидер клубного сообщества и автор телеграм-канала «Вино и люди» Алексей Синельников.