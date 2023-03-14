Вонь и полчища крыс: современный Париж погрузился в ужас и грязь XIX века

Из-за забастовки мусорщиков в столице Франции стало очень грязно Фото: СОЦСЕТИ

Известный французский писатель Андре Моруа называл Париж городом большого сердца, столицей духа, вкуса, свободы. Однако последнее время этот чудесный город, увы, может претендовать лишь на звание столицы зловония.

Как сообщает «Политико», в выходные дни на тротуарах Парижа, особенно в районах с большим количеством ресторанов, можно было увидеть горы мешков с мусором. Причина появления этого «архитектурного новшества» - забастовка городских мусорщиков, которые протестуют с 6 марта против пенсионной реформы Макрона.

Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста для мусорщиков, которые в настоящее время могут выходить на пенсию досрочно из-за неблагополучных условий труда. Новая инициатива правительства предлагает этим сотрудникам коммунальных служб уходить на покой на 2 года позже – в 59 лет вместо 57.

В результате власти надеются сэкономить бюджет, но пока вместо горы денег в казначействе они получили гору отходов на улицах столицы. Всего на сегодняшний день объемы «мусорных завалов» Парижа оцениваются мэрией в 5,6 тысяч тонн.

Так что сейчас в городе витает не запах «Шанель №5», а настоящая вонь! И это не говоря о крысах, на долю которых редко выпадает подобный пир.

По оценке санитарного ведомства, на каждого парижанина, приходится от 1,5 до 1,75 грызунов, что делает столицу Франции одним из самых «крысиных» городов мира. Это же побудило Национальную медицинскую академию выпустить в июле прошлого года предупреждение об угрозе здоровью со стороны крыс и болезней, которые эти животные могут передавать.

В результате власти надеются сэкономить бюджет, но пока вместо горы денег в казначействе они получили гору отходов на улицах столицы. Фото: СОЦСЕТИ

Вопрос с мусором в итоге оказался не только санитарный, но и политический и в выходные дни вызвал небольшой скандал. Префекты нескольких парижских районов публично заявили, что забастовка работников коммунального хозяйства грозит обернуться серьезной угрозой для жителей, и призвали мэра Парижа Анн Идальго принять меры.

А в воскресенье вечером Клеман Боне - министр транспорта, метящий на пост мэра Парижа, - обвинил мэрию в сложившейся ситуации, не стесняясь в выражениях.

«Седьмой день без вывоза мусора. Вонь и гниение, - написал Боне в Твиттере, приложив фотографии переполненных мусорными пакетами контейнеров. - Пример бездействия и пренебрежения к парижанам».

«Гниение - это то, что характеризует ваше видение социального диалога», - ответил заместитель мэра Антуан Гийу. - Если вы действительно беспокоитесь о парижанах и французском народе, отзовите свою несправедливую пенсионную реформу, которую они массово отвергают».

В общем, благородные господа благородно ругаются между собой, а тем временем проблема так и стоит на месте, источая вонь. По данным газеты «Le Parisien», акция мусорщиков продлится как минимум до среды. Однако это не означает конца протеста, потому что представители профсоюзов могут проголосовать за продолжение забастовки. Ранее они заявили, что будут бороться до тех пор, пока правительство не отзовет свою пенсионную реформу