Российские ученые разработали суперантибиотик с новым принципом действия

Российские ученые разработали антибиотик с принципиально новым способом действия Фото: Shutterstock

Российские ученые разработали антибиотик с принципиально новым способом действия, сообщается в официальных источниках Министерства здравоохранения. Общим принципом антибиотиков является то, что они убивают бактерии, против которых созданы. Новый же препарат призван не уничтожать, но обезоруживать вредоносные микроорганизмы. Новая разработка может стать шагом к решению проблемы формирования резистентности, устойчивости бактерий к антибиотикам. Антибиотики нового типа действия скоро будут нужны пациентам, практически как воздух.

КАК РАБОТАЕТ НОВЫЙ АНТИБИОТИК

Как рассказала в интервью «Российской газете» руководитель отдела медицинской микробиологии НИЦЭМ имени Гамалеи, доктор биологических наук, профессор Наиля Зигангирова, разработка инновационной отечественной платформы для создания препарата и работа над самой молекулой началась еще в 2008-м году. Задача состояла в том, чтобы выбрать у бактерий такую универсальную мишень, при действии на которую антибиотик мог бы подавлять инфекции, вызванные разными бактериальными источниками. Такую мишень патогенных, опасных для здоровья бактерий и удалось найти, а дальше уже было дело техники. Из 600 вариантов потенциально подходящих соединений химики смогли выбрать такое, которое оказалось и безопасным для человека, и бактерии обезоруживало.

КАК ПРОХОДИЛО ИСПЫТАНИЕ ЛЕКАРСТВА

Эксперименты на лабораторных животных доказали широкое действие препарата фтортиазинона для различных вредных бактерий, особенностью которых является то, что он устойчивы практически ко всем известным антибиотикам. Клинические испытания препарата прошли в 17-ти центрах с участием 770 пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей. Новое лекарство повысило эффективность лечения на 25%.

КОГДА НАЧНУТ ПРИМЕНЯТЬ

Еще до окончания полного цикла клинических испытаний новое соединение планируют зарегистрировать для лечения уропатии, болезни органов мочевыделительной системы. Затем сферу применения могут расширить. Препарат планируют выпускать и в виде таблеток, и как раствор для инъекций и капельниц.

- Пока мы доподлинно не знаем возможностей применения этого продукта, — сказал в разговоре с KP.RU аналитик фармрынка, директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов. – Перспективы будут зависеть от спектра заболеваний, для лечения которых сможет применяться препарат и от того, насколько эффективным будет лечение. В целом же в мире сейчас существует глобальная проблема с медикорезистентностью (когда препараты оказываются неэффективными к микроорганизмам, против которых до этого работали хорошо, — прим. ред.), поэтому появление новых разработок, тем более, если речь идет о принципиально ином механизме действия, по сути, бесценно.

Однако суть, как всегда, кроется в деталях. Для того чтобы разработка превратилась в препарат, доступный к широкому применению, нужно пройти много этапов, потратить очень много сил и средств, отмечает эксперт.

- Если все благополучно сложится, то, даже при ускоренной регистрации, препарат появится на широком рынке только через несколько лет, потребуются дополнительные клинические исследования, — считает Николай Беспалов.

НАСКОЛЬКО НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ВАЖНО

Согласно Всемирной организации здравоохранения высокий уровень устойчивости к лечению антибиотиками (свыше 50%) показывают бактерии, которые приводят к инфекциям кровотока в больницах. Среди этих сверхукрепившихся вредных микроорганизмов, к примеру, Klebsiella pneumoniae, способная поражать органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожу и Acinetobacter spp, которая вызывает заражение крови - сепсис, болезни сердца, инфекций дыхательных путей и кожи. Более 60% Neisseria gonorrhoea (гонорея), – распространенного заболевания, передаваемого половым путем, — демонстрируют устойчивость к одному из наиболее широко применяемых противомикробных препаратов – ципрофлоксацину. Свыше 20% E.coli – наиболее распространенного возбудителя инфекций мочевыводящих путей – не поддавались на лечение как антибиотиками первой линии (aмпициллину и ко-тримоксазолу), так и к лекарствам «второго выбора» (фторхинолонам).

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