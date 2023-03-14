Шойгу показали разработки, которых нет ни у одной армии мира

Главе военного ведомства показали технологический процесс сборки высокоточных ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», что расположено в Московской области.

Во вторник днем об этом сообщили в Минобороны России: «Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения».

На кадрах новые ракеты не демонстрируют, однако отмечается, что «руководство корпорации представило Сергею Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения». Со слов министра таких на вооружении еще ни у кого не было…

«Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», - подчеркнул Сергей Шойгу на рабочем совещании с руководством Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления.

Министр поблагодарил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», и даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил им удвоить объемы производства «высокоточных средств поражения».

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

«Перед Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» - серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», - подчеркнул Шойгу.

В Минобороны России отметили, что инженеры предприятий ВПК сегодня нацелены не только на вывод в серийное производство новейших образцов вооружения, но и продолжают разрабатывать варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.

Как пояснили «КП» ряд военных экспертов одним из таких направлений для разработок стали системы доставки и точного наведения для мощнейших авиационных бомб еще советского образца.