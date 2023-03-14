Минобороны России за сутки перехватило 23 реактивных снаряда ВСУ

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили в Водяное склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, три артиллерийские системы М777 Фото: ТАСС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков провел брифинг, где сообщили о суточных потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожены 75 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 95-ти украинских военнослужащих, на Донецком до 150, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 60, на Херсонском до 40 наемников киевского режима.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили в Водяное склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, три артиллерийские системы М777 (США), десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и машин ВСУ.

Генерал-лейтенант отметил, что нашей армейской авиацией сбит МиГ-29 ВВС ВСУ, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142-х районах, где уничтожены несколько боевых машин реактивной системы залпового огня и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган» и 17 вражеских беспилотников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оперативники уголовного розыска ВУ МВД России в Запорожской области у села Михайловка и Зеленая Балка обнаружили схроны с боеприпасами.

В подвале заброшенного нежилого строения недалеко от памятника «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны» полицейские нашли противотанковый гранатомет, 15 гранат различных типов, 19 взрывателей к ним, четыре выстрела для ручного гранатомета, три тротиловые шашки обшей массой 1,2 кг, свыше 4000 патронов к различным видам стрелкового оружия и комплект военной формы военнослужащего ВСУ. В Михайловке обнаружено 50 осколочно-фугасных мин калибра 120 мм и 11 выстрелов к гранатомету.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

401 - самолет.

220 - вертолетов.

3418 - беспилотных летательных аппаратов.

412 - зенитных ракетных комплексов.

8293 - танка и других боевых бронированных машин.

1057 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4350 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8924 - единица специальной военной автомобильной техники.