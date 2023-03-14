Рекорды под санкциями: в 2022 году экспорт принес России самую большую выручку за всю историю страны

Более половины от небывалой экспортной выручки России принесло минеральное топливо. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Федеральная таможенная служба опубликовала данные о российском экспорте и импорте за 2022 год. Официальные сведения о нашей зарубежной торговле ведомство не выкладывало в открытый доступ с весны прошлого года. И теперь подтверждено то, что раньше было известно в основном по зарубежным источникам: первый год под санкциями оказался небывало успешным для российского экспорта. Наших товаров за рубежом, по данным ФТС, за год продано на $591,5 млрд. Это абсолютный рекорд. И почти на 20% больше, чем в 2021 году.

Импорт же упал примерно на 12%, закуплено за рубежом товаров на вдвое меньшую сумму, чем туда продано.

Что мы так ударно продавали в ушедшем году? Известно что — более половины от небывалой экспортной выручки принесло минеральное топливо. То бишь в основном нефть с газом и нефтепродукты. Санкции против них стали сказываться только ближе к концу года, а в первой половине на ожиданиях «ой что будет» мировые цены на нефть с газом резко взлетели. Это и привело к небывалому росту доходов от экспорта этих товаров.

В 2023 году подобных рекордов, судя по всему, не будет. Но в топе товаров, которые принесли больше всего денег от экспортных продаж, есть и те, которые ни под какие старые и новые «пакеты» всевозможных ограничений не попали.

Второе место по объемам нашего экспорта в долларовом измерении — за продовольствием (см. «Только цифры»). Оно выведено из-под всех санкций — слишком многие страны зависимы от российского хлеба, и Продовольственная организация ООН всю весну и часть лета из-за этого пугала мир грядущим голодом.

Проблемы с продажей нашей сельхозпродукции, как утверждают эксперты, в 2022 году все же были — сложности с перевозкой, страховкой, платежами и т. п. Тем не менее в денежном измерении Россия продала продовольствия даже больше, чем в предыдущем году.

Ночная уборка урожая пшеницы в Ставропольском крае. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще один товар, который вряд ли попадет под санкции из-за тех же угроз предполагаемого голода, - это удобрения. Весной Россия приостанавливала их экспорт из-за проблем с логистикой, но по итогам года он все равно вырос на 54% (из-за роста цен). И удобрения в топ-5 товаров с наиболее ощутимой выручкой от экспорта.

Главным же чемпионом-2022 по взлету продаж за рубеж стал никель — плюс почти 200%! Это если брать только наиболее крупные статьи экспорта, с объемами продаж не менее полмиллиарда долларов. Так-то, например, экспорт цинка и цинковых изделий на 477% вырос, но его объемы невелики — какие-то жалкие $60 миллионов.

Мурманская область. В отделении электроэкстракции цеха электролиза никеля Кольской горно-металлургической компании. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Против российских цветных металлов прямые санкции не вводились (если не считать повышения пошлин на ввоз алюминия в США). Гораздо больше от них пострадали наши сталевары, чем и объясняется падение объемов экспорта изделий из черных металлов (см. «Только цифры»). Ну а никеля (он крайне важен, в частности, для производства медицинского оборудования), например, Евросоюз в 2022 году закупил в России на 1,1 млрд евро больше, чем годом раньше. Это уже сведения Eurostat. На Россию, кстати, приходится порядка 10% мирового производства никеля. Это — и одна из причин увеличения закупок. Так сказать, на всякий случай, а то мало ли что будет.

Топ-5 главных товаров нашего экспорта в 2022 году

(объем в млрд $/изменение к 2021 году)

1.Минеральное топливо (нефть, газ, уголь) и нефтепродукты 383,7 (+43%)

2.Продовольствие 41,3 (+15%)

3.Черные металлы 24,5 (-15%)

4.Удобрения 19,3 (+54%)

5.Драгоценные и полудрагоценные камни, драгметаллы и изделия из них 18,5 (-41%)

Экспорт этих товаров в 2022 году наиболее резко вырос

(по крупным статьям экспорта объемом не менее $0,5 млрд, % к 2021 году)

1.Никель и изделия из него +190%

2.Удобрения +54%

3.Минеральное топливо +43%

4.Медь и изделия из нее +16,7%

5.Масса из древесины и других целлюлозных материалов +15,2%

Чего мы больше всего закупили за рубежом в 2022 году

(импорт в млрд $/изменение к 2021 году)

Оборудование и механические устройства 47,3 (-13%)

Продовольствие 35,7 (+5%)

Электрооборудование и машины, аудио- и телеаппаратура 29,8 (-19%)

Фармацевтическая продукция 16 (+16%)

Средства наземного транспорта (кроме железнодорожного и трамваев) 15,7 (-42%)

(По данным Федеральной таможенной службы)