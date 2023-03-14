Россияне рассказали, чему считают нужным обучать заключенных

Участники опроса уверены, все осужденные должны получить полезную профессию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В британских тюрьмах для мужчин организовали курсы маникюра, чтобы после освобождения они могли работать в салонах красоты. Также для заключенных появились курсы по косметологии, декорированию, правильному питанию и другим новомодным профессиям. Однако россияне скептически отнеслись к очередному западному нововведению. Так, результаты опроса сайта KP.RU показали, что большинство россиян считают, что заключенные должны получать практичные и востребованные профессии.

35% опрошенных уверены, что заключенных необходимо обучать тем специальностям, где в настоящее время не хватает рук, чтобы после освобождения осужденные смогли быстрее интегрироваться в общество, гарантированно получили работу и были бы полезны государству и предприятиям.

Еще треть опрошенных считают, что заключенные должны иметь некоторые ограничения на выбор специальности, в конце концов, это не простые абитуриенты, которые могут выбрать любую специальность. Пусть обучаются рабочим профессиям, так от них после освобождения будет больше пользы, кроме того, физический труд дисциплинирует, уверены респонденты.

А вот 16% считают, что заключенным нужно дать возможность самим выбирать, чему они хотят научиться. Так, они будут заниматься прилежнее, а после освобождения легко найдут дело по душе и смогут встать на путь исправления. Если учить людей из-под палки нелюбимому делу, ничего хорошего из этого не выйдет, уверены участники опроса.

А вот 10% отмечают, что заключенных следует обучать самым востребованным и актуальным профессиям. Быть может, стоит организовать курсы по программированию или менеджменту, чтобы такие специалисты смогли быть полезны обществу после освобождения.

А вот 3% опрошенных считают, что осужденных людей необходимо учить всему понемногу, особенно помогать им переосмыслить свое поведение и жизнь, научить жить по-другому.

«Заключенных нужно обучать больше не совершать преступлений. Пусть подумают, как докатились до жизни такой, и сами примут решение, как на грабли не наступать», - рассуждает участница опроса.

А вот оставшиеся 2% опрошенных считают, что заключенных ничему учить не нужно, незачем тратить на это деньги, пусть отбывают срок, а потом сами решают, чему учиться и как жить дальше.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,5 тысячи человек.