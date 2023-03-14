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14 марта 2023 13:50

Россияне рассказали, чему считают нужным обучать заключенных

Участники опроса уверены, все осужденные должны получить полезную профессию
Кристина СОБОЛЕВА
Участники опроса уверены, все осужденные должны получить полезную профессию

Участники опроса уверены, все осужденные должны получить полезную профессию

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В британских тюрьмах для мужчин организовали курсы маникюра, чтобы после освобождения они могли работать в салонах красоты. Также для заключенных появились курсы по косметологии, декорированию, правильному питанию и другим новомодным профессиям. Однако россияне скептически отнеслись к очередному западному нововведению. Так, результаты опроса сайта KP.RU показали, что большинство россиян считают, что заключенные должны получать практичные и востребованные профессии.

35% опрошенных уверены, что заключенных необходимо обучать тем специальностям, где в настоящее время не хватает рук, чтобы после освобождения осужденные смогли быстрее интегрироваться в общество, гарантированно получили работу и были бы полезны государству и предприятиям.

Еще треть опрошенных считают, что заключенные должны иметь некоторые ограничения на выбор специальности, в конце концов, это не простые абитуриенты, которые могут выбрать любую специальность. Пусть обучаются рабочим профессиям, так от них после освобождения будет больше пользы, кроме того, физический труд дисциплинирует, уверены респонденты.

А вот 16% считают, что заключенным нужно дать возможность самим выбирать, чему они хотят научиться. Так, они будут заниматься прилежнее, а после освобождения легко найдут дело по душе и смогут встать на путь исправления. Если учить людей из-под палки нелюбимому делу, ничего хорошего из этого не выйдет, уверены участники опроса.

А вот 10% отмечают, что заключенных следует обучать самым востребованным и актуальным профессиям. Быть может, стоит организовать курсы по программированию или менеджменту, чтобы такие специалисты смогли быть полезны обществу после освобождения.

А вот 3% опрошенных считают, что осужденных людей необходимо учить всему понемногу, особенно помогать им переосмыслить свое поведение и жизнь, научить жить по-другому.

«Заключенных нужно обучать больше не совершать преступлений. Пусть подумают, как докатились до жизни такой, и сами примут решение, как на грабли не наступать», - рассуждает участница опроса.

А вот оставшиеся 2% опрошенных считают, что заключенных ничему учить не нужно, незачем тратить на это деньги, пусть отбывают срок, а потом сами решают, чему учиться и как жить дальше.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,5 тысячи человек.

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