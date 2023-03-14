Сроки прохождения процедуры планируется значительно сократить

Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки, отметил руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Еще один сложный вопрос вскоре будет решен. Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам, — отметил политик. - Вопрос очень болезненный, но крайне важный для семей, попавших в подобную ситуацию. Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах, на группе и отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту».

Андрей Турчак подчеркнул, что в условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто.

Согласно законопроектам, чтобы боец был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода.

«После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд», — добавил он.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года. И распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье.

«Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», — заключил руководитель группы по вопросам СВО.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.