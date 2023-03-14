План «анти-Россия» и Победа: о чем Владимир Путин говорил с рабочими оборонной промышленности

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин 14 марта полетел в Бурятию. В Улан-Удэ он посетил авиационный завод, где собирают вертолеты Миля (Ми) и Камова (Ка). В конце президент традиционно встретился с рабочими – он практически всегда это делает во время визитов на производство. Сначала авиастроители спросили главу страны о политике, а закончили они обсуждением газификации Дальнего Востока.

БОРЬБА ЗА САМУ РОССИЮ

Российский лидер в очередной раз напомнил предысторию украинского конфликта. Все началось с развала Советского Союза и геополитических происков Запада.

- Началось давление, чтобы раскачать Россию, готовили пятую колонну, насылали орды международных террористов, - заявил Путин.

А из Украины готовили «анти-Россию».

- Если для наших западных партнеров, так называемых, и противников сегодняшнего дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас идет борьба за наших людей. Для нас это борьба за существование самой российской государственности. Для того, чтобы приблизить мир и стабильность, нам нужно проявить консолидацию. Когда противник увидит, что наше общество сильное – тогда произойдет то, к чему мы стремимся – и успех, и победа, - заверил президент.

ЭКОНОМИКА ВЫСТОЯЛА

Дальше рабочие спросили про экономику.

- Весь 2022 год мы боялись, что экономика не выдержит, - сказала одна из сотрудниц завода.

- Я тоже! – признался глава страны.

Потом он заверил, что сейчас все неплохо. Экономика Украины рухнула на 40%, а наша снизилась только на 2,1%. Финансовая система устояла, внутренняя торговля выросла (хотя реальные доходы населения по итогам прошлого года сократились).

- Когда западные компании уходили, они думали, что все рухнет. Ничего подобного! Наш бизнес легко заменил уходящих. Коллективы остались, кооперационные цепочки остались. Производство малого и среднего бизнеса растет, - перечислил Путин.

- Что не убивает – делает сильнее, - заметил кто-то из работяг

- Примерно так, - согласился российский лидер.

ОТСРОЧКИ ДЛЯ ОБОРОНКИ

Президента спросили, будут ли отсрочки по призыву или мобилизации для работников оборонки.

- Оборонный комплекс работает в интересах Минобороны. Должен быть баланс в интересах производства и ведомства, - ответил Путин, добавив, что Минпромторг уже подготовил список профессий, жизненно важных для военной промышленности.

- Дефицит кадров мешает выполнять гособоронзаказ?

- Мешает, да. Но если ничего не мешает, тогда нужно спать ложиться. Все хорошо - можно хрюкнуть сразу! А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, работать над собой, над решением этих проблем, - пошутил в ответ глав страны.

ГАЗ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В конце рабочие два раза спросили про газификацию Бурятии. Путин признался, что тянуть трубу от месторождения только для удовлетворения бытовых нужд жителей слишком дорого. Проект может вообще никогда не окупиться. Но если получится договориться с Китаем об экспорте, то все возможно.

- Если будет экспорт, хорошие цены, тогда труба пройдет в 200 километрах от Улан-Удэ – тогда уже допустимо выработать единый проект газификации региона, - заметил Путин.

- Мы ответы запомнили, будем проверять, как исполняются, - заметили авиастроители, а потом попросили президента о совместном фото.