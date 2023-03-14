Грузия восстала против Европы: протестующие вышли на анти-майдан и сожгли флаг ЕС

Грузины народ горячий. Дай лишь повод помитинговать. Фото: Валентин АЛФИМОВ

СЫГРАЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Грузины народ горячий. Дай лишь повод помитинговать.

Когда протесты против закона об иноагентах заглохли, на арену вышел известный в Грузии актер Давид Кацарава. Он тут не просто играет в кино, но фигура вполне себе политическая - возглавляет движение «Сила в единстве», которое бьется с Россией на Украине своим собственным взводом.

Так вот на машину Кацаравы 7 марта, как он сам заявил, напали «прокремлевские титушки». Испугали его собаку Ато (названа в честь АТО - Антитеррористической операции Киевского режима в Донбассе), которая убежала. Тогда артист поставил ультиматум властям: даю неделю, чтобы разобраться, или выведу людей к мэрии.

Я отправился в назначенный день и час на площадь Саакадзе, где сидит тбилисский мэр. А там… Мама дорогая. Тысячи людей. Флаги, транспаранты, речи в микрофон. Фото: Валентин АЛФИМОВ

Казалось бы, вот прекрасный повод продолжить Майдан в Тбилиси.

- Нет, Дато не станет… Он не такой, - заверили меня наши общие знакомые.

Ну что ж, проверим.

Я отправился в назначенный день и час на площадь Саакадзе, где сидит тбилисский мэр. А там… Мама дорогая. Тысячи людей. Флаги, транспаранты, речи в микрофон. «Ну как же не станет. А это кто?», - усмехнулся я про себя. Но закралось смутное сомнение.

Люди стояли не только с современными белыми флагами Грузии с красным Георгиевским крестом, но и со старыми - бордовыми с черно-белым прямоугольником в углу. И ни одного украинского.

А все оказалось просто: сторонников Кацаравы опередили местные активисты из консервативного движения Alt-info. Они собрали свой митинг на два часа раньше.

Когда, подошли все опаздывающие, эта масса в несколько тысяч человек поплыла по городу на любимый проспект Руставелли. И я с ними.

Люди стояли не только с современными белыми флагами Грузии с красным Георгиевским крестом, но и со старыми - бордовыми с черно-белым прямоугольником в углу. И ни одного украинского. Фото: Валентин АЛФИМОВ

БАБУШКА И ЛЕЗГИНКА

Грузины народ хоть и горячий, но порядок знают - полностью перекрывать дороги не стали - лишь одну-две полосы. А полицейские, для которых митинги уже стали рутиной, выстроившись тонкой цепочкой и как пастушьи собаки аккуратно направляли людей по маршруту.

Во главе колонны - пикап. В нем один из лидеров консервативного движения Зураб Махарадзе он кричал, толпа подхватывала: «СА-КА-РТВЕ-ЛО!» (так сами грузины называют свою страну), «И-БЕ-РИ-Я» (так назывались здешние земли еще до нашей эры). Были лозунги и против ЛГБТ и против вообще либеральных ценностей, но их печатать в приличном издании нельзя.

Полиция Грузии возбудила дело после сожжения флага ЕС Фото: Валентин АЛФИМОВ

Между лозунгами включали лезгинку.

Реакцию случайных свидетелей этого действа можно разделить на 3 типа:

молодежь в основе своей ехидно улыбалась,

туристы непонимающе открывали рты,

а грузины среднего возраста останавливались и тепло провожали улыбкой: «Да-да, э-ей, такой футбол нам нужен».

Но больше всего тронула бабушка лет 80-ти. Она смотрела на это шествие из окна. Плакала, кланялась и всех крестила, а ей аплодировали и тоже кланялись в ответ.

Интересно, что на проевропейские митинги в Грузии собирается в основном молодежь, студенты. Они вечно хотят перемен. А здесь были в основном взрослые - отцы, матери. На глаз средний возраст тех, кто пришел на шествие - лет 40-50.

Сторонников Кацаравы опередили местные активисты из консервативного движения Alt-info. Они собрали свой митинг на два часа раньше. Фото: Валентин АЛФИМОВ

- Я специально приехал сюда сегодня утром. Я в Геленджике живу. Мне 70 лет, - бросился ко мне один старик со слезами на глазах, когда узнал, что я журналист из России.

- Против чего митингуем? - обратился я к соседу чуть моложе.

- Как против чего? Против гомосексуалистов, задолбали они уже с этой своей либерастией, - попытался помягче объяснить мне мой собеседник.

«МЫ - НЕ ЕВРОПА!»

Прямо на ступеньках здания парламента Грузии один из лидеров «Консервативного движения» Зураб Махарадзе объяснил мне зачем они вывели людей на улицы:

- У нас очень понятный месседж: в Грузии не будет Майдана. Грузию не подкинут в тот костер, куда уже кинули Украину и ее народ. Мы - не Европа, и слава Богу. Мы не хотим ни в какое НАТО. Потому что Грузия - это православная страна. В Грузии антизападные настроения не экономические, и даже не политические. Они культурные! Насколько должен быть кто-то тупым, чтобы подумать, что провести гей-парад перед святой церковью Грузии - хорошая идея. Когда мы поняли, что означает это европейство… да пошло оно к черту. Для грузина вот что главное (показывает на церковь Святого Георгия, которая стоит напротив парламента. - Авт.). Тут не политики главные. Не будет этой церкви, тогда никакой Грузии и грузин не будет.

Потом был молебен под открытым небом в защиту Грузии, во время которого вся площадь встала на колени. Фото: Валентин АЛФИМОВ

Уже через пару минут Махарадзе выступал со ступеней парламента, а еще через несколько мгновений он влез на постамент флагштока, на котором реял флаг Евросоюза и сорвал его. Водрузив флаг Грузии.

КАК ТАК?

Перед парламентом Грузии висят два флага - один грузинский, второй - флаг ЕС. Его повесили в 2017 году, когда в конституцию страны было вписано стремление в Евросоюз и НАТО. С тех пор во всех госучреждениях Грузии флаг страны дублируется стягом Евросоюза.

Толпа завелась: «Рви его!» Синее полотнище с желтыми звездами мгновенно разлетелось на куски. Сразу же нашлись желающие вытереть о него ноги, но хватило не всем. В толпе быстро отыскался балон с бензином для зажигалок и клочья флага ЕС занялись пламенем.

Интересно, что на проевропейские митинги в Грузии собирается в основном молодежь, студенты. Они вечно хотят перемен. А здесь были в основном взрослые - отцы, матери. Фото: Валентин АЛФИМОВ

Потом был молебен под открытым небом в защиту Грузии, во время которого вся площадь встала на колени.

Чуть позже полиция отчиталась: возбуждено дело об административном правонарушении по факту надругательства над флагом ЕС. А спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «радикализм порождает радикализм». «Когда ломали окна парламента (на митингах 7-8 марта - авт.), почему они не думали о Европе?", - отметил он.

Грузины народ хоть и горячий, но порядок знают - полностью перекрывать дороги не стали - лишь одну-две полосы. Фото: Валентин АЛФИМОВ

И НЕМНОЖКО МОРДОБОЯ

Не обошлось, конечно, и без эксцессов. В паре сотен метров от парламента кто-то из прохожих крикнул митингующим что-то обидное. В общем, «слово за слово…». Полиция разняла, хотя тумаков провокатору надавали знатных.

Это произошло аккурат под балконом Центра европейских исследований, на котором висели флаги Украины и ЕС. Само собой по ним и тем, кто стоял на балконе, тоже немного прилетело - пластиковые бутылки с водой, палки, камни... Но жертв и разрушений нет. Хотя чуть позже, Центр заявил, что один из сотрудников все-таки пострадал. Скорее всего тот несчастный, который пытался переспорить толпу.