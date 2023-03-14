Запад начинает признавать поражение Украины: ВСУ обескровлены и находятся на грани катастрофы

Пикап с украинскими бойцами на фронте под Артемовском (Бахмут). Фото: REUTERS

Ситуацию с кадровым голодом в ВСУ, о котором в марте начали трубить европейские медиа, с подачи украинских командиров среднего и низшего звена, на Радио «Комсомольская правда» обсудили с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

- У ВСУ, действительно, истощается людской резерв?

- Проблема в украинской армии комплексная. Возник не просто дефицит бойцов — есть острая нехватка подготовленных кадров. Но это - лишь часть большой проблемы. За год боевых действий подготовленные солдаты и сержанты ВСУ уже выбиты, в основном.

- Но у них ведь шли волны мобилизаций?

- Шли. Но брать именно подготовленных воинов Киеву неоткуда.

- А зарубежные лагеря и курсы?

- Сообщения, что в Британии натаскали 10 тысяч, в странах Евросоюза 30 тысяч, двух летчиков обучили в США и 10 скоро подготовят - это все информация для оболваненного народа.

- А на самом деле?

- Ну мы же не знаем, сколько украинцев, действительно, готовят в Польше, Германии, Англии. Их дело – отчитаться, что они потратили деньги, выделенные на эту задачу, до последнего фунта и евро. А как они подготовили этих людей, да и готовили ли их вообще - неизвестно.

- Что же известно?

- Мы имеем факты, когда пленные, проходившие подготовку в Британии, рассказывают, что их мало чему учили, кроме как стрелять из положения лежа и ходить строем.

Тренировка бойцов ВСУ под руководством британских военных специалистов, полигон на юге Англии. Фото: REUTERS

- Поэтому на фронт бросают всех подряд?

- Мы видели много раз такую картину. Работники военкоматов останавливают машины скорой помощи, хватают парней на улице и сажают в машины, везут на сборные пункты, а оттуда, без подготовки – на фронт.

- Такие люди не только не умеют, но и не хотят сражаться?

- Нет. Тем более, что у многих людей на Украине, несмотря на тридцатилетнее оболванивание, нарастает ощущение, что они сражаются не за ридну нэньку Украину, а за Америку и за НАТО. Да уже сам министр обороны Украины заявил, что «мы здесь выполняем черную работу за НАТО». Понятно, что к интересам Украины это никакого отношения не имеет.

- А люди просто хотят сохранить свою жизнь?

- Да, потому что конфликт кончится завтра, а жить хочется каждый божий день.

- Но, может, публикации в западных СМИ о кадровом голоде в ВСУ появляются, чтобы отвлечь внимание - а там все хорошо, на самом деле?

- Не думаю, что хорошо. Российская армия продвигается вперед на различных направлениях. И пленные рассказывают о десятках трупов, которые остаются в окопах, которые никто не убирает. О людях, которых бросают как пушечное мясо на передовую, без должной подготовки. Дело ведь не в тех статьях, которые публикуются на Западе. Дело в реальности, которая происходит на земле. Думаю, много справедливого в том, что пишут. Тем более, что сегодня им поддерживать Украину незачем. Они видят, что вся помощь пропадает зря.

- Не в коня корм?

- Нет. И пора готовить население Европы и США к тому, что Украина проиграет. К этому надо подводить постепенно, шаг за шагом.

- Почему именно так?

- Потому, что всем надоело бросать Киеву свои деньги и вооружения, как в черную дыру. Понятно, что Украина не может одержать победу над Россией – ракетно-ядерной державой. И надо демпфировать эту ситуацию. Чтобы показать: мы всеми силами пытались помочь Украине. Но - не смогли.