Анекдоты: Вы замечали, что от зарплаты до зарплаты - вечность, а от квитанции до квитанции - как будто только вчера платил

Караоке продолжает уверенно занимать третье место среди самых чудовищных изобретений человечества после динамита и атомной бомбы.
* * *
- Папа, а куда мы так поздно идем?
- Мы, сынок, идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому.
* * *
Рэперы называют исполнение своих композиций читкой, чтобы никто не мог сказать им, что они в своей жизни совсем ничего не прочитали.
* * *
- Как сказал один умный человек... Не помню уже, как его звали, и забыл уже, что он сказал, но мысль была хорошая.
* * *
Тот, кто в молодости предусмотрительно рожал и воспитывал детей, пожизненно обеспечил себя в старости бесплатными подержанными телефонами.
* * *
Объявление:
«Чемпион по тетрису ищет работу укладчика чемоданов в багажном отсеке самолета».
* * *
- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Эх, а я хотел космонавтом...
* * *
Те, кто придумал раздельный сбор мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали три разных пакета вместо одного.
На самом деле они хотят опустошить наше главное сокровище - пакет с пакетами.
Будьте бдительны!
* * *
Мужик пришел в детсад забирать сына, стал одевать мальчика, и тут подходит воспитательница:
- Это не ваш ребенок!
- И вы туда же... Стыдно сплетни разносить.
* * *
Если лошадь вам говорит, что вы псих, то это так и есть.
* * *
Наташка поставила бабушку в тупик, приехав к ней уже толстой.
* * *
- Ух, и классно вчера посидели! Чей же это день рождения был?.. Как свадьба?.. Как моя?!
* * *
В ресторане:
- Вы доллары принимаете?
- Да.
- И кредитные карты принимаете?
- Принимаем.
- А бутылки?
* * *
Я в рамках борьбы с ненормативной лексикой ввел правило - каждый, кто произнесет в офисе неприличное слово, опускает в копилку по десять рублей.
Деньги уходят на печенье и напитки.
Теперь эти гады пьют кофе за мой счет уже четыре месяца...
* * *
- Я бyдy жaлoвaтьcя. Официaнт, книгy жaлоб мне.
- Пoшел нa фиг! Hе в библиoтекe!
* * *
Никогда не говорите женщине, что с детьми ее никто никогда не полюбит.
Есть такие мужчины, которые любят их даже с мужем!
* * *
Неграмотный адвокат постоянно подает на депиляцию.