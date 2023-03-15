Анекдоты: Вы замечали, что от зарплаты до зарплаты - вечность, а от квитанции до квитанции - как будто только вчера платил

Караоке продолжает уверенно занимать третье место среди самых чудовищных изобретений человечества после динамита и атомной бомбы.

* * *

- Папа, а куда мы так поздно идем?

- Мы, сынок, идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому.

* * *

Рэперы называют исполнение своих композиций читкой, чтобы никто не мог сказать им, что они в своей жизни совсем ничего не прочитали.

* * *

- Как сказал один умный человек... Не помню уже, как его звали, и забыл уже, что он сказал, но мысль была хорошая.

* * *

Тот, кто в молодости предусмотрительно рожал и воспитывал детей, пожизненно обеспечил себя в старости бесплатными подержанными телефонами.

* * *

Объявление:

«Чемпион по тетрису ищет работу укладчика чемоданов в багажном отсеке самолета».

* * *

- Дорогой, ты скоро станешь папой!

- Эх, а я хотел космонавтом...

* * *

Те, кто придумал раздельный сбор мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали три разных пакета вместо одного.

На самом деле они хотят опустошить наше главное сокровище - пакет с пакетами.

Будьте бдительны!

* * *

Мужик пришел в детсад забирать сына, стал одевать мальчика, и тут подходит воспитательница:

- Это не ваш ребенок!

- И вы туда же... Стыдно сплетни разносить.

* * *

Если лошадь вам говорит, что вы псих, то это так и есть.

* * *

Наташка поставила бабушку в тупик, приехав к ней уже толстой.

* * *

- Ух, и классно вчера посидели! Чей же это день рождения был?.. Как свадьба?.. Как моя?!

* * *

В ресторане:

- Вы доллары принимаете?

- Да.

- И кредитные карты принимаете?

- Принимаем.

- А бутылки?

* * *

Я в рамках борьбы с ненормативной лексикой ввел правило - каждый, кто произнесет в офисе неприличное слово, опускает в копилку по десять рублей.

Деньги уходят на печенье и напитки.

Теперь эти гады пьют кофе за мой счет уже четыре месяца...

* * *

- Я бyдy жaлoвaтьcя. Официaнт, книгy жaлоб мне.

- Пoшел нa фиг! Hе в библиoтекe!

* * *

Никогда не говорите женщине, что с детьми ее никто никогда не полюбит.

Есть такие мужчины, которые любят их даже с мужем!

* * *

Неграмотный адвокат постоянно подает на депиляцию.