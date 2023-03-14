Сын Стивена Сигала встречается с «Красой России»

Сын Стивена Сигала Доминик встречается с моделью Айрин Даниловой. Фото: соцсети.

Звезда голливудских боевиков Стивен Сигал давно известен своей любовью к России. Несколько лет назад актер получил российский паспорт и считает себя гражданином нашей страны. А теперь и его сын Доминик, похоже, готов создать семью с русской девушкой. Сердце голливудского наследника покорила модель Айрин Данилова – победительница конкурса «Краса России-2015».

Как и его отец, Доминик часто приезжает в Россию. На днях его заметили в одном из московских ресторанов в компании Айрин Даниловой. Снимки сидящей за столиком пары были опубликованы в Сети. По словам источника СтарХита, было очевидно, что у молодых людей свидание. Влюбленные держались за руки и нежно ворковали друг с другом.

В сорцсетях у 29-летней Айрин Даниловой более 700 тысяч подписчиков, однако о своем романе с сыном Стивена Сигала девушка никогда не упоминала. Эффектная брюнетка публикует фотографии, снятые во время отдыха и на вечеринках, и на этих кадрах нет Доминика.

Айрин заняла второе место в конкурсе "Краса России". Фото: соцсети.

Настоящее имя девушки – Анна Данилова, на конкурсе «Краса России» в 2015 году она представляла Обнинск. Тогда Анна была студенткой факультета журналистики Московского гуманитарного института телевидения и радиовещания. Девушка выступала под несчастливым номером 13, но в итоге заняла второе место.

Прошлым летом сын актера выступал на светском мероприятии и отмечал, как ему нравятся русская культура, архитектура и в особенности люди. Русских женщин Доминик назвал сильными личностями, которые ориентированы на создание семьи. Тогда сын Сигала признался, что был бы не против встречаться с россиянкой.

Напомним, Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году. А два года спустя МИД России объявили о назначении актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Стивен Сигал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Стивен имеет русские корни, его дедушка и бабушка говорили по-русски. Он чувствует, что Россия родная ему страна. Актер объездил весь мир и понял, что здесь чувствует себя лучше всего. Ему очень нравится жить в Подмосковье, у него прекрасный дом», — рассказывал агент артиста.

Сам Сигал называет себя «на миллион процентов русским». Актер принял участие в учредительном съезде Международного движения русофилов, который прошел 14 марта в Москве. Сигал рассказал участникам съезда, что его отец был русским, а его мама - американка – увлекалась изучением русской культуры. В семье читали русскую литературу и знали традиции России и всех великих авторов страны.

«Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», - заявил Сигал.