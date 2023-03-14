Путин заявил, что на Северных потоках могут быть еще заложенные бомбы

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин впервые прокомментировал расследования западных журналистов о виновниках взрывов «Северных потоков». Президент пожаловался, что нам сложно заниматься собственным расследованием теракта.

- Некоторое время назад «Газпром» получил разрешение исследовать место взрыва. Но Газпром не ограничился исследованием только места подрыва - исследовательское судно пошло дальше вдоль газопровода. В 30 километрах обнаружили столбик, который стоял в таком же месте, где был подрыв. В самом уязвимом месте – на стыке труб, - рассказал глава страны.

- Специалисты считают, что это может быть антенна приема сигнала для приведения в действие взрывного сигнала, - добавил он.

Российский лидер отметил, что наша страна предложила Дании провести расследование вместе. Международная группа водолазов могла бы опуститься к трубе и обследовать «столбик».

- Но на запрос мы получили ответ: датские власти сами хотят подумать и дадут ответ, если сочтут нужным, - сказал Путин.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин спросил у него, что тот думает об информационной волне, будто за терактом стоят украинские диверсанты.

- Уверен, что это чушь. Взрыв на глубине могли осуществить только специалисты, поддерживаемые всей мощью государства, у которого есть достаточные технологии, - подчеркнул президент. - Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто? Штаты заинтересованы в том, чтобы прекратить подачу энергоресурсов. Даже, если их сжиженный газ на 30% дороже.

Владимир Владимирович ехидно заметил, что Германия не особо старается расследовать теракт, потому что европейцы вообще разучились жить своими интересами.

- У европейцев утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже сгибаются, тем шире улыбаются, - сказал глава государства.

Перспективы у Северных потоков есть, если ЕС захочет снова покупать наш газ.

- Но сначала должен возродится инстинкт национальных интересов. Пока чего им не скажут (американцы – Ред.) – они все делают, - резюмировал Путин.