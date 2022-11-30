До 120 тысяч рублей в неделю: Самые надежные способы заработать денег в декабре

Продажа праздничных сладостей на новогодней аллее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому Новый год - суета и бесконечные траты, а кому - дополнительный доход. Знакомая моя каждый декабрь берет подработки, чтобы, как она говорит, «в каникулы денежка в кармане водилась». И таких, как она, немало. Если вы еще не в их числе, но вам тоже очень хочется подзаработать, ловите предновогодние лайфхаки с гарантированным доходом.

Курьер

Нужны везде, нужны всегда, но под Новый год особенно. Подарки развозить, различную документацию и т. д.

Спрос настолько велик, что на подработку берут даже школьников (правда, только тех, кому 14+, и только на 4 часа в день).

Требования

Пунктуальность, аккуратность, расторопность и умение ориентироваться по навигатору. Ну и вежливость никто не отменял. Курьера-хама при первой же жалобе увольняют, не задумываясь. Ведь на его место точно найдутся желающие.

Как устроиться

Тут все очень просто. Возьмем, к примеру, курьерскую службу Dostavista. Необходимо зарегистрироваться, указав паспортные данные, телефон. Загрузить фото. На проверку службы безопасности уходит до 30 минут. Курьерам в возрасте от 14 до 16 лет потребуется согласие родителей. Если проверка пройдена успешно, вам предложат приступить к работе.

Заработок

В 2021 году максимальный заработок курьера в декабре за неделю мог быть 120 тысяч рублей. Но это у самых трудолюбивых.

Если не нагружать себя по полной программе, то заработать 30 - 40 тысяч за неделю вполне реально. Все зависит от скорости вашего передвижения - пешком, на велосипеде, мотороллере или автомобиле. На авто, правда, можно много времени потерять в пробках.

А в Новый год можно подзаработать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аниматор, ведущий

Если у вас есть костюмы Деда Мороза или Снегурочки и немного артистических данных, то почему бы не попробовать себя в роли самых востребованных новогодних персонажей?

Требования

Общительность, актерские способности, умение работать на аудиторию (в том числе детскую), трезвость.

Как устроиться

Если вы не хотите устраиваться в какое-либо агентство по организации праздников и отстегивать им процент, то соцсети вам в помощь. Разместите пост о себе как аниматоре, укажите, с какой аудиторией вам предпочтительнее работать и что вы вообще умеете делать. Желательно еще добавить портфолио с уже проведенными вами праздниками. И ждите заказов.

Заработок

Оплата, как правило, сдельная. И чем ближе к Новому году, тем ваши услуги будут дороже. Часовой выезд в среднем стоит от 2000 - 5000 рублей. За день работы аниматоры просят от 20 до 50 тысяч рублей.

Догситтер

Если вы любите собак и кошек, то это идеальная вакансия. Она, кстати, популярна и в новогодние каникулы. Есть два варианта работы: взять на время отъезда хозяина питомца к себе или приезжать домой к владельцу. В обязанности догситтера входят прогулки с собакой (если это кошка, то игры с животным дома), кормежка, слежка за чистотой, уборка кошачьего лотка. Многие хозяева просят отправлять им фотоотчеты.

Требования

Любовь к животным, аккуратность.

Как устроиться

Разместите о себе пост в соцсетях. Если есть возможность, отметьте в нем тех людей, кто может дать вам рекомендацию. Например, хозяева питомца, за которым вы ухаживали в их отсутствие.

Заработок

За 7 - 10 дней можно заработать до 10 000 рублей.

Упаковщик подарков

На этих работников спрос в предновогодние дни особый. Тут и объяснять нечего.

Требования

Пунктуальность, любовь к монотонному труду, стрессоустойчивость (клиенты бывают разные), аккуратность, вежливость.

Как устроиться

Самое надежное - обратиться в агентства, специализирующиеся на подарочных упаковках.

Заработок

В среднем в преддверии Нового года и в каникулы можно заработать от 20 до 50 тысяч рублей.

Таксист

Ну тут тоже объяснений не требуется. В предпраздничные, да и праздничные дни спрос на такси вырастает в разы. Счетчик, кстати, тоже. Поэтому часто службы такси набирают водителей именно на декабрь - начало января.

Требования

Как и ко всем водителям в любое другое время - водительский опыт, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Как устроиться

Сейчас проще всего зарегистрироваться в агрегаторе такси.

Заработок

80 - 100 тысяч за неделю. А то и больше.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Грузчик

Тоже востребованная профессия в пору праздников. Магазины затариваются товарами, на складах не протолкнуться, свободных рук нет, чтобы грузить продукцию, поэтому можно устроиться на временную подработку.

Требования

Не бояться физической нагрузки, выносливость, трезвость.

Как устроиться: следите за объявлениями в магазинах, крупных гипермаркетах и на сервисах подбора персонала.

Заработок

От 100 - 200 рублей в час.

Трезвый водитель

Выпил, закусил - за руль ни-ни. Самое время воспользоваться услугой «трезвый водитель».

Требования

Права нужной категории, автомобиль, коммуникабельность, терпение (клиенты такой категории водителей, как правило, не трезвы и ведут себя по-разному).

Как устроиться

Либо регистрируетесь в агрегаторе такси, либо караулите своих потенциальных клиентов у развлекательных заведений.

Заработок

В среднем за ночь может выйти от 3 до 5 тысяч.

Гид по барам и ресторанам

Тусоваться надо с умом. Просто пойти в ресторан и посидеть с коллегами и друзьями - это прошлый век. Гастротуризм - вот новое популярное направление для грамотных посиделок. Вернее, походов из одного бара в другой. И если вы дока в ресторанной культуре, то вполне можете стать гидом. Главное, заранее выяснить предпочтения клиентов, составить маршрут с парой неожиданных местечек, запомнить несколько любопытных историй - и вы будете на высоте.

Требования

Коммуникабельность, чувство юмора и меры, чтобы вовремя подсказать клиентам, когда пора тормозить и разъезжаться по домам.

Как устроиться

Разместите о себе привлекательный пост в соцсетях.

Заработок

Тут все зависит от того, как вы цените себя как специалиста. Если вы классный гид, то вправе требовать достойный гонорар. Сговориться можно на нескольких тысячах рублей за поход.

Няня в игровой комнате

В пору новогодних корпоративов родителям часто некуда девать детей, и они берут их с собой в рестораны. И хорошо, если в таких заведениях есть игровая комната, где можно оставить своих чад на время застолья под пристальным оком няни-смотрителя. Услуга в декабре более чем востребованная. Поэтому дополнительных нянек в рестораны и подобные заведения набирают именно на предновогодний сезон, чтобы штатные смотрители в обморок не падали от переработки.

Требования

Любовь к детям, умение развлечь их или занять играми, оказание первой медицинской помощи, желательно педагогическое образование.

Как устроиться

Отслеживайте объявления на сервисах подбора персонала.

Заработок

В среднем 150 - 200 рублей за час.