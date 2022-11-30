Новые книги для детей: Истории о лучших друзьях и старой Москве

Представляем серию новинок детской литературы Фото: Shutterstock

Не за горами зимние каникулы. Самое время составить список интересных книг, которые сделают эти выходные еще интереснее.

Антон Верещагин, Сергей Чунаев

«Время легенд. Часть I»

«Время легенд. Часть I».

12+

Издательство

«Рипол детство», 2022

Времена меняются, весь мир переворачивается с ног на голову. Но всегда остаются вечные ценности - вера в себя, любовь, которая способна на настоящие чудеса, умение бороться с трудностями.

Команда Flip animation studio собрала самые интересные сказочные сюжеты народов мира и переработала их так, чтобы они были интересны нынешним детям. В результате получилась удивительная история! Она свела вместе совершенно разных людей, которые, кажется, никак не могли встретиться и уж тем более стать друзьями.

Петя - домашний ребенок. Он не дружит со сверстниками, слушается бабушку и очень стесняется первым начать разговор. 12-летняя Линда - полная противоположность. Она смелая, по уши влюблена в балбеса из 8-го «А». Тереку девять. Он мечтает о крутых приключениях и ведет собственный блог. А Понти… несколько тысяч лет, и он архивариус. Его призвание - хранить и рассказывать истории. Но сейчас он одинок и коротает время в заброшенном этнографическом музее.

Эта четверка берется исследовать древние мифы, сказки и легенды. И на этом поприще их ждет немало интересных открытий.

Лео Лионни

«Фредерик»

«Фредерик».

4+

Издательство «Самокат», 2022

Лео Лионни - всемирно известный дизайнер, график и книжный иллюстратор. В его биографии три страны: родился в Голландии, учился в Италии, а потом его семья, спасаясь от фашистов, эмигрировала в США. Так что его смело можно назвать человеком мира. В его творческом багаже масса престижных профессиональных наград. Лионни работал со многими знаменитыми фирмами, среди которых Ford и Chrysler. Казалось бы, где тут детская иллюстрация? Но, вернувшись в Италию, Лионни принялся творить для детей!

Книга «Фредерик» - о мышонке, который, кажется, ничего не делает, а на самом деле «своим примером учит нас жить не хлебом единым».

Осенью все его сородичи делают запасы на зиму, а Фредерик бездельничает. Он копит солнечный свет, краски природы и важные слова. Все в недоумении: разве это поможет пережить суровую зиму? И вот в один не очень прекрасный зимний день запасы заканчиваются, и тогда Фредерик начинает читать свои стихи. И мыши, представьте, забывают о голоде… А все то, что накопил Фредерик, помогает согреть мышей.

Книга создана в технике аппликации, столь любимой Лео Лионни. Иллюстрации настолько вдохновляющие, что после чтения тут же хочется сотворить что-то своими руками. Не сдерживайте себя. Ведь Лионни для того и писал свою книгу, чтобы читатели поняли, как необходимо искусство в обычной жизни.

Перевела книгу знаменитая переводчица Ольга Варшавер.

«Самоцветная шкатулка» и «Изумрудная шкатулка»

«Самоцветная шкатулка».

0+

Издательство «Комсомольская правда», 2022

Что такое счастливое детство? Это друзья, любовь, игры, объятия мамы, добрые отношения и обязательно… чтение на ночь с родителями. Наверное, у каждого счастливого ребенка была любимая книга, которую он читал на ночь, уютно укутавшись в одеяло, которую с особой теплотой вспоминает все последующие взрослые годы.

Книги «Самоцветная шкатулка» и «Изумрудная шкатулка» как раз такие - яркие, интересные, запоминающиеся. Без преувеличения литературное сокровище, книги для счастья!

«Самоцветная шкатулка» - сборник лучших сказок со всего мира, куда вошли произведения братьев Гримм, Шарля Перро, а также сказки европейских народов. Дети узнают историю «Кота в сапогах», «Белоснежки», «Красной Шапочки», «Братца и сестрицы», «Спящей красавицы» и «Мальчика-с-пальчик», прочитают про «Пряничный домик» и «Храброго портняжку». Все эти сказки - золотая классика, воспитывающая, пробуждающая в детях лучшие качества - доброту, милосердие, желание помогать ближнему.

Обложки книг выполнены в виде шкатулки. Кажется, поверни ключик в скважине - и попадешь в волшебный мир. А внутри чудесные иллюстрации в старинном стиле, которые завораживают, переносят читателей в мир фантазий и тех самых времен, где происходит действие.

«Изумрудная шкатулка».

«Изумрудная шкатулка» - это собрание любимых русских народных сказок. Национальное наследие, культурный код, без которого невозможно существовать. Здесь под обложкой живут «Баба-яга», «Белая уточка», «Девять братьев», «Жар-птица», «Иван-царевич и Царь-девица», «Морозко» и многие другие персонажи. Вместе с этими героями детей и взрослых ждут опасные приключения, подвиги и, конечно, любовь!

Эмили Каландрелли

«Ада Лейс ищет преступника»

«Ада Лейс ищет преступника».

6+

Издательство «АСТ», 2022

Ада Лейс третьеклассница, чья семья переехала из Западной Виргинии в Сан-Франциско. Самое время бы заниматься изучением окрестностей, но… девочка сразу сломала ногу, прыгнув с тарзанки. Теперь, вместо того чтобы осваиваться на новом месте, Ада вынуждена сидеть дома. Впрочем, девочка придумывает, как скрасить свои будни: она представляет, что ее улица - это особая экосистема, и начинает за ней наблюдать через окно. А тут немало интересных обитателей, в том числе мисс

Рид и ее собачка Хризантема. И вот однажды Хриза исчезает. Ада и подруга подозревают, что собаку украли пришельцы…

Эта милая книга о дружбе, о приключениях и о том, как можно из любых даже самых серых будней сделать очень даже яркую жизнь. Для этого нужны только фантазии, преданный друг, разделяющий интересы, и… научный поход! Возможно, реальность окажется гораздо скромнее, чем грезы девочек.

Алексей Олейников, Наталья Аверьянова

«Горе от ума. Графический путеводитель»

«Горе от ума. Графический путеводитель».

13+

«Самокат», 2022

Автор Алексей Олейников и художница Наталья Аверьянова придумали и создали графический путеводитель по пьесе Грибоедова. Будто бы машина времени, он перенесет читателей в мир аристократической Москвы XIX века. Туда, где все чопорно и четко регламентировано, где закатывают многочасовые обеды, а носят блюда по чинам, где считаются родством и подолгу перемывают кости знакомым. Именно такая атмосфера царит в доме Павла Фамусова, где появляется возмутитель спокойствия Александр Чацкий. И вносит смуту в это сонное патриархальное болото.

Наталья Аверьянова изящно превратила грибоедовский текст в формат комикса. Следя за действием (ни одна глава при рисовании комикса не пострадала), читатель одновременно изучит нравы, быт Москвы того времени и получит ответы на самые разные вопросы. Как угощали гостей московские баре? Как выглядели модные туалеты Софьи и почему ее поведение было верхом неприличия в то время? Что такое горе от ума и сколько на самом деле видов ума в пьесе? Кто главный персонаж - Чацкий или Софья и почему эта пьеса - в том числе пьеса о женской власти в патриархальном обществе?