Продавцы воздушных замков: Как блогеры продолжают зарабатывать миллиарды на россиянах

Двигатель торговли - эротика! Ольга Бузова часто выкладывает фото, где она не вполне одета. Фото: СОЦСЕТИ

Ровно год назад на рынке соцсетей случились большие перемены. Компания Meta была признана экстремистской и запрещена на территории России. Новость особо никого бы не взволновала, но именно этой компании принадлежит социальная сеть Инстаграм*, в которой блогеры и знаменитости зарабатывали большие деньги. И теперь зайти сюда можно только с помощью виртуальной частной сети - VPN.

В результате, по данным Mediascope, за год среднесуточный охват Инстаграма* в России сократился в пять раз.

Как зарабатывают

Но сначала напомним, как вообще зарабатывают в соцсетях.

Есть звездные блогеры - артисты и прочие знаменитости. У них имеется основная работа, а в соцсетях они общаются с поклонниками, пиарят творчество, а получают доход, размещая рекламу. Обычно коммерческие публикации заметны сразу, но есть и скрытая реклама.

«Незвездные» блогеры - это люди, которые стали популярными исключительно в соцсетях. У них тоже есть реклама, но основные заработки - продажа собственных «продуктов». Речь о мастер-классах, тренингах и марафонах на разные темы: как стать стройной, красивой, счастливой, удачно выйти замуж или правильно загадывать желания... Также блогеры проводят «беспроигрышные» лотереи, продают одежду или косметику своего бренда (кто-то организовал производство, кто-то занят перепродажей). Чтобы поддерживать интерес подписчиков, блогеры ежедневно делают публикации, рассказывая о семье, детях, бытовых заботах.

Блогер Надин Серовски (9 млн 300 тыс. подписчиков в Инстаграме*, автор тренинга «Феномен», где учит зарабатывать деньги) рассказала «Комсомолке»:

- Уходил определенный процент людей, которые имели трудности с подключением VPN. Был откат по количеству и активности аудитории - как будто нас отбросили на год назад. Но сейчас все встало на свои места. Уверена, что зарабатывать в соцсетях по-прежнему можно - и зарабатывать хорошо, с размахом.

Блог в помощь!

Звезды в отличие от обычных блогеров стали реже хвастаться одеждой, поездками и покупками. Боятся осуждения за чересчур роскошную жизнь. А вот цены на рекламу знаменитости не снижали: у Анастасии Ивлеевой, Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Егора Крида средняя стоимость публикации - 300 тысяч рублей. Правда, рекламы стало гораздо меньше. Так, у Ксении Бородиной (20 млн подписчиков) за декабрь 2021 года было 9 рекламных публикаций, а за декабрь 2022 года - только две. У Иды Галич (6,5 млн) за декабрь 2021 года - 7 рекламных публикаций, за декабрь 2022 года - всего две штуки. Ситуация похожая у всех.

Теперь топовые знаменитости ведут каналы ВКонтакте и Телеграм. Часто контент дублируют. Набрали подписчиков, но их число составляет не более 10% от аудитории Инстаграма*.

В быстро развивающемся Teлеграме успешны блогеры, умеющие писать интересно. Из звезд оригинальный контент и активную аудиторию в Телеграме имеют Лера Кудрявцева (248 тыс. подписчиков) и Оскар Кучера (82 тыс.). Интерес к их каналам вызван тем, что Лера и Оскар решились писать на политические темы. А их коллеги «миллионеры» отмалчиваются... Правда, рекламы в Телеграме немного: к примеру, за февраль у Ксении Бородиной и Леры Кудрявцевой было по два рекламных размещения.

Бедность тиктокеров

21-летний Даня Милохин перебрался сначала в Дубай, потом - в США. Фото: СОЦСЕТИ

Год назад соцсеть ТикТок ввела ограничения для российских пользователей: им нельзя выкладывать новый контент, проводить прямые эфиры... Потому тиктокеры путешествовали в поисках заработка то в Казахстан, то в США. Но восстановить былые доходы им не удалось. К примеру, Даня Милохин жалуется, что у него осталось на картах «всего» 350 тысяч рублей: «У меня нет рекламы вообще! Зарабатываю ноль, реально ноль. Я не откладывал никогда, всегда тратил».

Тиктокерша Аня Покров месяц назад продала внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 за 9,7 млн рублей и седан BMW 840D Xdrive за 8 млн. Когда заработка нет, с роскошным автопарком приходится расставаться.

КАЛЬКУЛЯТОР

Плата за лень и веру в чудо

Средняя продолжительность тренинга, марафона: от 1 до 3 месяцев.

Средняя цена: от 3 до 4 тысяч рублей.

Среднее количество участников одного онлайн-марафона или тренинга у блогера с числом подписчиков от 8 до 14 млн человек: 30 - 50 тысяч человек.

Средний заработок за марафон: 120 млн рублей.

За год таких марафонов можно провести хоть 10 штук: блогеры записывают видеоуроки с советами, тренировками, рекомендации экспертов - себестоимость минимальна.

Советы от «инфоцыган», как называют блогеров, продающих подобные курсы, часто критикуют - ведь похожую информацию можно найти в сети абсолютно бесплатно. Однако люди все равно отдают деньги: кому-то лень искать нужные сведения самому, а кто-то верит в волшебный рецепт, разом способный избавить о всех проблем.

Вот чему, например, учила покупателей марафона «Стратегия на миллион» блогер Оксана Самойлова. Среди советов, «как разбогатеть», были и такие: читать книги, спать 8 часов, есть здоровую пищу, общаться с позитивными людьми, делать комплименты окружающим. Среди идей бизнеса - хостел, выгул собак, доставка еды и воды в пробках и т. п. Не очень похоже на тайные откровения, но покупатели этих курсов платили от 3,5 до 120 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Миллиардные прибыли и 8 кг золота

Валерия Чекалина любила хвастать в соцсетях дорогими покупками и роскошными подарками. Теперь станет скромнее? Фото: СОЦСЕТИ

Супруги-блогеры стали фигурантами уголовного дела

Блогер Лерчек - 30-летняя Валерия Чекалина (10 млн 400 тыс. подписчиков) продавала фитнес-марафоны - обещала такую же стройную фигуру, как у нее после трех родов. А также учила народ зарабатывать, торгуя косметикой и одеждой. Помогал ей вести дела муж. На прошлой неделе Валерии Чекалиной предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а ее мужу Артему - в пособничестве в уклонении. По данным следствия, за III и IV кварталы 2020 года и весь 2021 год Чекалина недоплатила налогов на сумму 311 млн рублей. По версии следователей, блогер применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, хотя ее доходы были куда выше. Просто семья дробила прибыль и оформляла ее на подставных лиц.

Но просто вдумайтесь в эту цифру! Если 311 млн - это только налоги, то заработала блогерская семейка больше миллиарда!

Впрочем, если Лерчек вернет деньги государству, то может избежать уголовного наказания (наказание - до трех лет лишения свободы). А денег на это наверняка хватит. Имущества у блогеров много: участок и дом площадью более 2000 кв. м на Новорижском шоссе в поселке «Агаларов Эстейт» (стоимость - около 1 млрд рублей); коттедж в элитном поселке «Ильинка Лейнхаус» (около 120 млн рублей); две квартиры в Москве стоимостью около 30 и 70 млн рублей. Имеется автопарк дорогих машин. А во время обыска в особняке ОМОН обнаружил 8 кг золота (примерная цена - 35,9 млн рублей), крупную сумму денег и драгоценности.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

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