Из-под земли раздался глухой стук: Реальные истории людей, которые воскресли на краю могилы

Очень страшные шутки - эти ваши чудесные воскрешения. Фото: Shutterstock

После разрушительного землетрясения в феврале этого года под завалами дома в Сирии нашли Ахмеда Аль-Магриби. Врачи констатировали его смерть. Тело отправили в морг, где оно пролежало два дня. Но когда усопшего вынесли, покойник вдруг начал двигать конечностями, а затем и вовсе попытался сесть. Участники траурной церемонии развернули саван и обнаружили, что Ахмед... воскрес. Врачи провели обследование и нашли состояние вернувшегося к жизни мужчины удовлетворительным.

И это лишь один из многих подобных случаев.

Ахмед Аль-Магриби ожил за две минуты до своего погребения. Фото: СОЦСЕТИ

Вдруг снизу постучали

В 2013 году похожая история произошла в Зимбабве: покойник тоже начал шевелить ногами и руками в гробу на своих похоронах. Брайтону Даме Занте тогда было 34 года. Молодой человек упокоился дома после продолжительной болезни. Его тело было отправлено в морг, а на следующий день были назначены похороны. Поняв, что в гробу - вовсе не покойник, родственники вызвали скорую помощь. Брайтона Занте увезли в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через два дня он стал дышать сам. Еще через неделю мужчина вернулся домой.

Сам Брайтон рассказывает, что сохранил о своем воскрешении лишь смутные воспоминания.

Хирфа Негеро прожил всего два месяца после возвращения с того света. Фото: СОЦСЕТИ

Похороны отца пятерых детей Хирфы Негеро посеяли панику в Эфиопии в 2019 году. Когда гроб опустили в могилу и стали засыпать, из-под земли раздался глухой стук. Все были шокированы. И только гробовщик рискнул спуститься в могилу и отодрать крышку гроба. Вернувшийся с того света Негеро рассказал, что после своей «смерти» все время слышал чей-то плач, а силы вернулись к нему, когда он стал задыхаться под землей. Также мужчина утверждает, что находился «в красивом зеленом месте, и в какой-то момент одетый в белое мужчина приказал ему вернуться».

В 2011 году в Казани хоронили 49-летнюю Фагилю Мухаметзянову. Женщина очнулась в гробу и, судя по виду, была ошарашена обилием друзей и знакомых. Муж немедленно отвез ее в больницу, но «вторая жизнь» Фагили длилась 12 минут. Женщина умерла.

В жанре черной комедии

Эпизод, словно написанный сценаристом черных комедий, произошел в морге города Александрия. Летом 1999 года сюда доставили тело утонувшего в море 32-летнего Али Абдель-Рахима Мохаммада.

Патологоанатомы осмотрели утопленника и констатировали его смерть. После чего поместили в холодильную камеру. Там Али и воскрес.

«Я услышал шепот незнакомых мне голосов», - рассказал он потом. Голоса принадлежали охраннику и семейной паре, которая пришла в морг, чтобы забрать тело своего родственника. Али приоткрыл дверцу камеры и схватил за руку охранника, попытавшегося ее закрыть. Троица пустилась наутек. «Утопленник» вышел в коридор, где нашел телефон, с которого позвонил родителям, оплакивавшим его смерть.

На память об инциденте у Карлоса Камехо осталось свидетельство о его смерти. Фото: СОЦСЕТИ

А вот венесуэльцу Карлосу Камехо о пребывании в морге будет напоминать шрам на лбу. В 2007 году 33-летний Карлос попал в автокатастрофу и получил травмы, несовместимые с жизнью. Его перевезли в морг, где он провел трое суток. Затем тело доставили в кабинет патологоанатома, тот приступил к вскрытию. Доктор решил начать с головы и провел скальпелем по лбу умершего.

«Я проснулся от невыносимой боли», - рассказал потом Карлос. Патологоанатом сознания не потерял, а вот жена Карлоса упала на пол без чувств, когда явилась в морг за телом мужа, а увидела благоверного, сидящего в коридоре с повязкой на лбу.

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ

Патологоанатомы внезапные воскрешения чудом не считают

В США феномен летаргического сна и пробуждения мертвых людей подробно исследовали специалисты Американского общества клинических патологоанатомов (ASCP). Они выделили три основных фактора, влияющих на частоту «чудесных воскрешений».

1. По статистике, такое чаще всего происходит в странах третьего мира, где смерть человека констатируют его близкие или знакомые, но не врачи.

2. Умершим может казаться человек, впавший в состояние нарколепсии или каталепсии (оба этих заболевания пока мало изучены). При этом замедляется дыхание, снижается чувствительность к боли, а мышцы делаются порой неотличимы по состоянию и температуре от трупного окоченения.

3. В США, Ирландии и Англии пробуждения мертвых встречаются особенно часто, и причиной этому является наличие в этих странах института коронерства. Коронерами называются должностные лица, расследующие смерти и определяющие их причины. Именно коронеры дают заключение, после которого выписывается свидетельство о смерти. При этом, как ни странно, они не профессиональные медики. В Ирландии и Англии коронеры - обычно лица с юридическим образованием, но не обладающие медицинскими навыками, позволяющими, например, отличить летаргический сон или кому от смерти.