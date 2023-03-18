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Наука18 марта 2023 0:02

Мона Киса и Винсент Ван Кот: Персонажей знаменитых картин заменили котиками

Искусственный интеллект заменил героев известных картин котами
Источник:kp.ru
«Мона Лиза»

«Мона Лиза»

Странно: гении живописи рисовали все, что угодно, и почти никогда - котиков. «Купание красного коня» Петров-Водкин изобразил, а «Купание красного кота» не решился. А ведь тот, кто хоть раз пытался помыть кота под душем, знает: в этом сюжете куда больше боли и страсти.

Серов нарисовал «Похищение Европы», хотя «Похищение сосиски» - история еще более увлекательная.

Ван Гог не пожалел таланта на «Звездную ночь», но мы-то в курсе: «Мартовская ночь» была бы гораздо громче!

Словом, обижают мурок и барсиков живописцы. Не ценят.

«Комсомолка» решила исправить эту несправедливость и поручила нейросети заново нарисовать шедевры живописи - но с котиками в главных ролях.

«Мона Лиза»

(Леонардо да Винчи)

Куда-то подевалась загадочная улыбка Джоконды. Так грустно смотреть может только та, которая понимает: хозяину уже известно, кто подрал шторы...

«Автопортрет с отрезанным ухом»

(Ван Гог)

«Автопортрет с отрезанным ухом»

«Автопортрет с отрезанным ухом»

На картине явно один из тех бродяг, которые шарахаются по улицам, сражаются с врагами у мусорного бака и возвращаются домой раз в неделю - когда Муська из третьего подъезда или Дуська из пятого окончательно допекут разговорами про алименты...

«Портрет А. С. Пушкина»

(Орест Кипренский)

«Портрет А. С. Пушкина»

«Портрет А. С. Пушкина»

А ведь и правда похож на поэта! Такой кот вполне может сочинить что-то вроде: «И днем, и ночью кот ученый... поел бы курицы копченой...»

«Крик»

(Эдвард Мунк)

«Крик»

«Крик»

О чем это может кричать кот так отчаянно? Владельцы черепашек и хомячков, это только для вас шарада.

А любой обладатель кота знает, что именно так пушистая зверюга орет в пять утра:

«Мне ску-у-учно!»

«Девочка с персиками»

(Валентин Серов)

«Девочка с персиками»

«Девочка с персиками»

Прекрасная работа искусственного интеллекта! Вы спросите:

а зачем на столе фрукты, а не рыба или котлета?

Не волнуйтесь, скоро киса сбросит их со стола.

Два фужера для шампанского уже на полу.

«Неизвестная»

(Иван Крамской)

«Неизвестная»

«Неизвестная»

Красавица! Такая точно не откликается ни на кис-кис-кис, ни даже на стук дверцы холодильника. Если ищете наполнитель для ее лотка, лучше всего подойдет белый коралловый песок с пляжей Филиппин или, на худой конец, - стразы Сваровски.

Наука: Клуб любознательных