Мона Киса и Винсент Ван Кот: Персонажей знаменитых картин заменили котиками

«Мона Лиза»

Странно: гении живописи рисовали все, что угодно, и почти никогда - котиков. «Купание красного коня» Петров-Водкин изобразил, а «Купание красного кота» не решился. А ведь тот, кто хоть раз пытался помыть кота под душем, знает: в этом сюжете куда больше боли и страсти.

Серов нарисовал «Похищение Европы», хотя «Похищение сосиски» - история еще более увлекательная.

Ван Гог не пожалел таланта на «Звездную ночь», но мы-то в курсе: «Мартовская ночь» была бы гораздо громче!

Словом, обижают мурок и барсиков живописцы. Не ценят.

«Комсомолка» решила исправить эту несправедливость и поручила нейросети заново нарисовать шедевры живописи - но с котиками в главных ролях.

«Мона Лиза»

(Леонардо да Винчи)

Куда-то подевалась загадочная улыбка Джоконды. Так грустно смотреть может только та, которая понимает: хозяину уже известно, кто подрал шторы...

«Автопортрет с отрезанным ухом»

(Ван Гог)

«Автопортрет с отрезанным ухом»

На картине явно один из тех бродяг, которые шарахаются по улицам, сражаются с врагами у мусорного бака и возвращаются домой раз в неделю - когда Муська из третьего подъезда или Дуська из пятого окончательно допекут разговорами про алименты...

«Портрет А. С. Пушкина»

(Орест Кипренский)

«Портрет А. С. Пушкина»

А ведь и правда похож на поэта! Такой кот вполне может сочинить что-то вроде: «И днем, и ночью кот ученый... поел бы курицы копченой...»

«Крик»

(Эдвард Мунк)

«Крик»

О чем это может кричать кот так отчаянно? Владельцы черепашек и хомячков, это только для вас шарада.

А любой обладатель кота знает, что именно так пушистая зверюга орет в пять утра:

«Мне ску-у-учно!»

«Девочка с персиками»

(Валентин Серов)

«Девочка с персиками»

Прекрасная работа искусственного интеллекта! Вы спросите:

а зачем на столе фрукты, а не рыба или котлета?

Не волнуйтесь, скоро киса сбросит их со стола.

Два фужера для шампанского уже на полу.

«Неизвестная»

(Иван Крамской)

«Неизвестная»

Красавица! Такая точно не откликается ни на кис-кис-кис, ни даже на стук дверцы холодильника. Если ищете наполнитель для ее лотка, лучше всего подойдет белый коралловый песок с пляжей Филиппин или, на худой конец, - стразы Сваровски.