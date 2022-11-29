На родине Канта завершается расчистка реки Каменки и Гагаринского ручья

Фото: Виталий Невар

По всей России кипит работа на реках, озерах и водохранилищах. Косят камыш, убирают накопившийся ил и мусор со дна… За четыре года исполнения проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» удалось расчистить более 340 километров русел водоемов. В первую очередь это способствует оздоровлению водных объектов, но, конечно, эффект ощущают и люди, и экономика в целом.

Несколько дней назад заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб проверила ход работ на водоемах Калининградской области.

Отчет в полевых условиях. Фото: Виталий Невар

ОТОБРАТЬ У БОБРА

Восточная Пруссия (а Калининградская область занимает ее значительную часть) когда-то считалась житницей Германии. Дело в том, что здесь простираются польдерные земли – участки суши, которые находятся ниже уровня моря. Да, за них приходится бороться. Загораживать дамбами от затопления, прокладывать каналы и откачивать воду, чтобы земли не заболачивались. Но оно того стоит. Ведь такие земли отличаются высоким плодородием. Половина польдеров России находится в Полесском районе Калининградской области.

Каменка снова стала полноводной рекой. Фото: Виталий Невар

Сейчас в Полесском районе завершается расчистка реки Каменка (площадь водосборного бассейна – более 95 квадратных километра). За два года удалось освободить от ила, мусора и кустарника 15,3 километра русла.

«Почва торфянистая. Плюс, при «помощи» таких супер-гидротехников, как бобры, которые понастроили гигантское количество плотин, река фактически превратилась в болото. В общем-то, речки уже не было, если честно. Искали ее по картам, расчищая, - признался подрядчик Александр Токарев. – Было много казусов, когда техника тонула: откапывали ее, отмывали».

Мы находимся рядом с поселком Саранское. В 2017 году во время паводка было много дождей. Вода не уходила. Река разлилась на ширину до 200 метров. Тогда подтопило и Саранское, и ряд других населенных пунктов района.

Александр Токарев отметил негативную роль бобров в судьбе реки. Фото: Виталий Невар

«Здесь была реконструирована насосная станция, которая занимается откачкой воды. Установлена система мелиоративных каналов. А вот эта конкретная река является одним из важнейших водоприемников на территории данного района. Ее расчистка реки позволит снять все вопросы, связанные с подтоплением населения, а также ввести в оборот больше 10 тысяч гектар сельхозземель», - сообщил министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.

Олег Ступин считает, что расчистка реки позволит снять все вопросы, связанные с подтоплением поселков, а также ввести в оборот больше 10 тысяч гектар сельхозземель. Фото: Виталий Невар

«В последний раз речку чистили в начале 70-х годов – то бишь почти 50 лет назад, – вспоминает житель поселка Сергей Ятайкин. – В последнее время река перестала жить: стала заужаться, замываться – как таковой глубины не осталось. Но сейчас ее расчистили. Раньше река была нерестовой. Надеюсь, что жизнь в реке восстановится».

Кстати, отметим, что стартовал проект расчистки реки с инициативы местного сельхозпредприятия «Залесское молоко», которое на собственные деньги подготовило проектно-сметную документацию. Она и стала основанием для подачи региональными властями заявки на финансирование работ из федерального бюджета. Росводресурсы поддержали проект, выделив на него почти 70 миллионов рублей.

Сергей Ятайкин помнит, что раньше река была нерестовой. Фото: Виталий Невар

ПОРОТЬ И ТАМПОНИРОВАТЬ!

Очистка реки Каменки — один из этапов большой региональной стратегии по реабилитации водоемов в регионе. По соседству планируется очистить реку Промысловую и ряд других. Сейчас в районе значительное количество населения живет за счет сельского хозяйства. Наведение порядка с водоемами будет способствовать развитию важной для жизни региона отрасли.

Так сейчас выглядит Ялтинский пруд. Фото: Виталий Невар

На других водных объектах работы идут и в настоящее время.

…Депутат городского Совета депутатов Калининграда Виталий Плавский вспоминает, что раньше в Ялтинском пруду и Гагаринском ручье купались. И даже ныряли со специальных вышек (такие обычно в старых фильмах показывают, видели?) Однако позже ситуация ухудшилась. Дно затянуло толстым слоем ила, появился неприятный запах – тут уже не до водных процедур.

Василий Палкин (слева) уверен, что за слив канализации в водоемы необходимо жестко штрафовать. Фото: Виталий Невар

Сейчас на водоеме идет большая расчистка.

«Существует идея сделать пешеходные дорожки, нестационарные объекты, которые будут притягивать наших граждан», – пояснил Виталий Плавский.

Реабилитация ручья Гагаринского началась в 2022 году. Однако процесс расчистки был достаточно сложным. Руководитель проекта Василий Палкин рассказал, что с Ялтинского пруда вывезли более 20 тыс. кубометров ила, а с Гагаринского ручья – 10 тыс. кубометров. Если представить футбольное поле, то вывезенный ил покрыл бы его слоем два метра. В ручье нашли несколько пулеметов, каски, монеты (а в реке Каменке два 150 миллиметровых снаряда!). На полигоне, куда вывозят ил, замечены люди, которые занимаются поиском ценных предметов.

При этом руководитель проекта с сожалением отмечает причину заиливаниями ручья и пруда – незаконный сброс канализационных вод. Что же делать местным властям?

Наталия Сологуб (справа) отметила, что расчистка рек и озер – в интересах населения. Фото: Виталий Невар

«Пороть и тампонировать! Тут нужны неподъемные штрафы. По-другому никак! – убежден Василий Палкин.

И мужчина во многом прав, ведь состояние водоема напрямую влияет на качество жизни и здоровье около 20 тысяч местных жителей. Именно столько калининградцев проживает в непосредственной близости от Гагаринского ручья, и они уже чувствуют эффект расчистки.

Кстати, неподалеку в черте Калининграда работы ведутся и на реке Лесной. Участок протяженностью более 13 километров также до конца года приведут в порядок.

«ДЛЯ НАС ЭТО СИСТЕМНАЯ ЗАДАЧА»

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб осталась довольна увиденным.

«Результат налицо. Калининградская область, несмотря на трудности, которые были в прошлом году с реализацией этих мероприятий, в настоящее время идет опережающим темпом. Расчистка пяти водных объектов в регионе позволит восстановить более 80 километров русел. На эти цели было направлено более 200 млн. рублей из федерального бюджета», - сообщила Наталия Сологуб.

. Фото: Виталий Невар

В регионе понимают социальную значимость восстановления водоемов. Изыскивают на эти цели средства и в областном бюджете. Планы у области большие. Поэтому федеральные власти готовы их поддерживать.

«С 2025 года планируется реализация нового федерального проекта по оздоровлению водных объектов, который охватит всю территорию страны, как большие, так и маленькие реки. Надеемся, что Калининградская область продолжит участие в проекте. Ведь, это прежде всего в интересах населения», - резюмировала заместитель Росводресурсов.

В рамках рабочей поездки состоялась рабочая встреча Наталии Сологуб с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Стороны обсудили перспективу участия региона в федеральном проекте в ближайшие годы.

«Мы в последние годы достаточно активно наладили взаимодействие с агентством, и большое количество наших проектов по расчистке рек получают поддержку из федерального бюджета. Для нас это системная задача. В нормативное состояние без капитальных вложений водные объекты не придут, поэтому помимо расчистки русел одновременно занимаемся ликвидацией незаконных стоков и строительством очистных сооружений», — заявил губернатор Алиханов.