Герой спецоперации «Z» ефрейтор Кондыбко уничтожил в бою дюжину боевиков

Ефрейтор Максим Павлов и Капитан Игорь Голосов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Безверное войско учить, что перегорелое железо точить», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит».

ОДИН НА СЕМЕРЫХ

Капитан Игорь Голосов

«Командир роты капитан Голосов, командуя своим подразделением, выполнял боевую задачу по зачистке и подавлению огневых точек противника в одном из населенных пунктов. Понимая, что националисты основательно укрепились в здании, капитан Голосов принял решение действовать в ближнем бою. В ходе штурма здания Игорь лично уничтожил семь националистов. Четко и быстро принимая решения, Игорь отдавал указания подчиненным, что позволило им действовать без промедления. Понеся значительные потери, националисты оставили позиции и отступили. Грамотное руководство капитана Голосова подразделениями позволило в кратчайшие сроки выбить противника из хорошо защищенного дома, без потери среди личного состава».

СПАС ЗАПАСЫ СНАРЯДОВ

Ефрейтор Максим Павлов

«Старший стрелок мотострелкового отделения ефрейтор Максим Павлов выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов на взводный опорный пункт. По прибытию на взводный опорный пункт по автомобилю Урал, которым управлял Максим, был нанесен огонь артиллерии противника, вследствие чего автомобиль загорелся. Не теряя самообладания, понимая, что при детонации боеприпасов погибнет личный состав взводного опорного пункта, рискуя жизнью, принял решение эвакуировать горящий автомобиль на безопасное расстояние. Отъехав на безопасное расстояние Павлов потушил автомобиль. Благодаря проявленным отваге и героизму военнослужащего удалось избежать гибели личного состава и сохранить автомобильную технику, а также перевозимые в ней боеприпасы».

УЛОЖИЛ В БОЮ ДЮЖИНУ

Ефрейтор Захар Кондыбко

Ефрейтор Захар Кондыбко

«Старший стрелок мотострелкового отделения ефрейтор Захар Кондыбко в составе подразделения выполнял боевую задачу по зачистке населенного пункта от боевиков. Действуя в составе группы, получил информацию о нахождении живой силы противника в домах населенного пункта. Двигаясь скрытно, умело используя естественные укрытия и сооружения, сумел подобраться к месту размещения боевиков. Огнем из подствольного гранатомета нанес огневое поражение по указанным зданиям, поразив при этом не менее десяти националистов. В ходе боя с отходящей группой пехоты противника уничтожил еще двух боевиков. Благодаря его профессиональным, решительным и умелым действиям подразделение овладело стратегически важной улицей населенного пункта».