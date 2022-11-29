Барановская выдала постыдную тайну Аршавина

Барановская заявила, что отец ее детей складывал заработанное под кроватью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская почти десять лет жила с Андреем Аршавиным. Футболист так и не женился на матери своих детей. От спортсмена блондинка родила двух сыновей и лапочку-дочку. При этом за годы, проведенные вместе, между влюбленными всякое бывало. На днях телеведущая решила раскрыть постыдный секрет бывшего избранника.

Юлия Барановская поделилась откровением о многомиллионных сбережениях Андрея Аршавина. Как оказалось, футболист получат внушительную зарплату наличными. Он, как утверждает ведущая, не доверял банкам и опасался потерять доступ к своим деньгам.

Барановская заявила, что отец ее детей складывал заработанное под кроватью. Отказаться от этой привычки ему пришлось только после переезда в Англию. Там спортсмен был вынужден оформить счет в банке.

При этом Аршавин как в воду глядел. Однажды он столкнулся с блокировкой своих счетов, чем был крайне возмущен. "Когда у него арестовали все счета, он сказал: «Я же говорил, где надо держать деньги, - под кроватью»", - поведала Юлия в эфире шоу "Мужское и Женское" на Первом канале.

Стоит отметить, что Барановской так и не удалось простить бросившего ее мужчину. Они рассталась 13 лет назад по инициативе футболиста. Он ушел от беременной Юли и женился на Алисе Казьминой. Впрочем, и с последней развелся.

Что касается Барановской, то она никогда не была замужем. Женщина лишь замечала, что хотела бы родить еще детей. "Я еще не остановилась, мечтаю еще стать мамой", - делилась она.