Мила Кунис назвала борщ русским блюдом и вызвала истерику у украинцев

Мила Кунис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мила Кунис решила рассказать о блюдах, которые любит ее семья, и ненароком вызвала международный скандал. Голливудская звезда родилась в 1983 году в СССР, ее родители жили на Украине. В 1991 году семья эмигрировала в США. В видеоинтервью журналу Harpers Bazaar Мила рассказала о своем рационе. Актриса призналась, что обожает то, что готовит ее мама. В числе своих любимых блюд Мила назвала борщ и вареники, назвав их русскими.

- Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда - это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей (их названия Мила произнесла по-русски – Ред.). Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы. Русские любят копченую рыбу, жареную, соленую и рыбу в целом. Русские, ой, украинцы… Мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть, - заявила актриса в видео, собравшем уже почти 2 миллиона просмотров на YouTube.

Мила призналась, что обожает то, что готовит ее мама. Фото: кадр видео.

Посмотревшие видеоролик украинцы моментально забыли, что Кунис и ее муж Эштон Катчер перечислили несколько миллионов долларов в помощь украинским беженцам. И принялись с жаром осуждать голливудскую звезду в соцсетях. Хейтеры обвиняют актрису в том, что до сего дня она просто пиарилась на своих украинских корнях, а на самом деле всегда считала себя русской.

«Мила думает как все русские - все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ - украинский, а щи - русские. Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей стране. Иди поешь русской еды, Мила, это подходит для тебя», - пишут ей разгневанные украинцы.

Актриса рассказала о том, как питается ее семья. Фото: кадр видео.

Голливудской звезде поставили в укор и то, что она не может идентифицировать свое происхождение и решить, кто она - русская или украинка.

«Могла бы и не говорить это публично в такое сложное для Украины время. Это просто нелепо», - заявила одна из украинских пользовательниц Сети.

В числе своих любимых блюд Мила назвала борщ и вареники, назвав их русскими. Фото: кадр видео.

Украинцы принялись с жаром осуждать голливудскую звезду в соцсетях. Фото: кадр видео.

Хотя семья Милы живет в США уже 30 лет, ее родители по-прежнему дома говорят на русском. В свое время ухаживавшему за Милой Эштону Катчеру даже пришлось учить русский, чтобы понять, как к нему относится семья возлюбленной. О том, как он преодолел языковой барьер, актер как-то рассказал в телешоу «Late Night» на канале NBC's. Эштон выучил русский – а все потому, что ему казалось: родня Милы его недолюбливает.

- Бабушка и дедушка Милы в основном говорят только на русском, - поведал Катчер, - Так что я потратил шесть месяцев на изучение языка, чтобы понять, о чем они разговаривают. Я думал, что я не нравлюсь родне Милы. Мне казалось, что они очень расстроены из-за меня. Поэтому я начал учить язык, чтобы понимать, что они говорят обо мне, и оказалось, что я им, наоборот, очень нравлюсь! «Мы так тебя любим»! Теперь я это понял. Я знаю это.

Милена (это настоящее имя актрисы) Кунис родилась в Черновцах, её мать Эльвира — бывшая учительница физики, отец Марк Борисович — в прошлом инженер-механик на заводе «Легмаш». В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Через день Мила была зачислена в начальную школу Роузвуд, при том что она не знала ни слова по-английски. Некоторое время из-за незнания языка Миле было очень сложно учиться.

- У меня вытеснились воспоминания о втором классе полностью. Я не помню этого. Я всегда разговариваю с моей мамой и бабушкой об этом. Я плакала каждый день. Я не понимала культуру. Я не понимала людей. Я не понимала язык. Моё первое предложение в эссе при поступлении в колледж было: «Представьте себя глухой и слепой в семь лет». Так примерно я себя и ощущала при переезде в Штаты, - рассказывала актриса в одном из интервью.

Хейтеры обвиняют актрису в том, что до сего дня она просто пиарилась на своих украинских корнях, а на самом деле считала себя русской. Фото: кадр видео.

Уже став знаменитой, Мила решила навестить свою историческую родину. На Украину она отправилась в 2017 году вместе с мужем. Актриса рассказывала, что поездка очень расстроила ее. Мила тогда снималась в Будапеште, и Катчер предложил ей съездить на один день в Черновцы. Мила хотела посмотреть дом, в котором она жила в детстве. Но новые хозяева не узнали голливудскую звезду и захлопнули дверь перед ее носом.

«Мы пошли к нам домой, и я постучала в дверь, потому что мы действительно хотели заглянуть внутрь. И владелица сказала: «Нет!». Ей было все равно. Я сказала: «Я жила здесь, когда была маленькой, мои родители жили здесь». Она даже не открыла дверь. Весь этот опыт был очень унизительным», - вспоминала Кунис.