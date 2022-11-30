Впервые за всю историю в Англии христиане составили меньше половины населения

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Согласно переписи населения, которую каждые 10 лет проводит Национальное бюро статистики Соединенного Королевства, впервые в истории государства среди жителей Англии и Уэльса доля христиан снизилась менее 50%.

Опубликованные данные свидетельствуют, в этих частях Великобритании к христианам себя относят 46,2% жителей. Для сравнения, в 2011 году таких было 59,3%.

На втором месте находятся те, кто считает себя нерелигиозными. За последние 10 лет их доля увеличилась с 25% до 37,2%. Также большую группу составляют мусульмане, число которых тоже заметно выросло: 6,5% согласно последней переписи и 4,9% в 2011 году.

Комментируя результаты, архиепископ Йоркский заявил: все это свидетельствует о том, что все меньшее число людей автоматически причисляет себя к христианам.

Рост группы мусульман в Англии и Уэльсе эксперты связывают в первую очередь с тенденцией к образованию больших семей среди представителей определенных этнических групп населения, а также миграционные процессы.

Англия и Уэльс представляют собой юрисдикцию в составе Великобритании, исторически являющуюся правопреемником существовавшего ранее Английского королевства. Помимо Англии и Уэльса в состав Соединенного Королевства входят также Шотландия и Северная Ирландия.