В Ираке выявили гигантское расхищение бюджетных средств

Для отмывания и вывода государственных средств за рубеж использовалась многоуровневая система подставных компаний.
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Аудиторская проверка выявила в Ираке злоупотребления, которые позволили преступникам присвоить примерно 2,8% государственного бюджета страны за прошлый год.
Всего, по мнению экспертов, злоумышленники умудрились украсть не менее $2,5 миллиарда государственных средств.
Многоуровневая схема вывода денег из бюджета включала в себя участие множества чиновников самого разного ранга (от местных до представителей центральной власти), банкиров и предпринимателей.
Для отмывания и вывода государственных средств за рубеж использовалась многоуровневая система подставных компаний, помогавшая запутывать следы переводов украденных денег.
Ревизоры полагают, что расследование, которое последует за проверкой, может привести в самые высшие эшелоны власти, что может стать серьезным ударом для Мухаммеда аль-Судани, которому новый президент страны Абдул Латиф Рашид поручил формирование правительства.
По заявлению новоиспеченного премьер-министра Ирака, борьба с коррупцией является первоочередной задачей кабинета министров Ирака. Теперь же не исключено, что участниками преступной схемы могут оказаться чиновники, находящиеся на самом верху.
В списке коррумпированности власти Ирак находится на 157 месте из 180 возможных.