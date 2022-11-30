В Ираке выявили гигантское расхищение бюджетных средств

Для отмывания и вывода государственных средств за рубеж использовалась многоуровневая система подставных компаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аудиторская проверка выявила в Ираке злоупотребления, которые позволили преступникам присвоить примерно 2,8% государственного бюджета страны за прошлый год.

Всего, по мнению экспертов, злоумышленники умудрились украсть не менее $2,5 миллиарда государственных средств.

Многоуровневая схема вывода денег из бюджета включала в себя участие множества чиновников самого разного ранга (от местных до представителей центральной власти), банкиров и предпринимателей.

Для отмывания и вывода государственных средств за рубеж использовалась многоуровневая система подставных компаний, помогавшая запутывать следы переводов украденных денег.

Ревизоры полагают, что расследование, которое последует за проверкой, может привести в самые высшие эшелоны власти, что может стать серьезным ударом для Мухаммеда аль-Судани, которому новый президент страны Абдул Латиф Рашид поручил формирование правительства.

По заявлению новоиспеченного премьер-министра Ирака, борьба с коррупцией является первоочередной задачей кабинета министров Ирака. Теперь же не исключено, что участниками преступной схемы могут оказаться чиновники, находящиеся на самом верху.

В списке коррумпированности власти Ирак находится на 157 месте из 180 возможных.