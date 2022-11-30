Самый либеральный американский телеканал терпит крах

Новое руководство CNN намерено вернуть телеканалу лавры популярнейшего СМИ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский тележурналист и продюсер Крис Лихт, с мая являющийся председателем и гендиректором канала CNN, предупредил, что сотрудников вверенной ему медиагруппы ждет масштабное сокращение – количество уволенных может дойти до тысячи человек.

Предстоящие изменения коснутся не только сотрудников, но и рекламы, расходы на которую также будут урезаны.

Все это вызвано тем, что в последние годы популярность канала, взявшего на себя роль рупора либерализма, неуклонно падает и тянет за собой доходы, которые впервые с 2016 года составят менее $1 миллиарда.

Новое руководство CNN намерено вернуть телеканалу лавры популярнейшего СМИ, однако сделать это в нынешних условиях будет очень нелегко. Именно поэтому там решили начать со снижения трат. В дальнейшем планируется совершить плавный переход к новостной повестке вместо потока либеральных комментариев.

По мнению ряда аналитиков, превращение канала в нейтральный новостной ресурс может быть не само удачной идеей, поскольку в обществе высока потребность именно в контенте, способном спровоцировать живой эмоциональный отклик.

Сложность поставленной задачи прекрасно понимают и в руководстве CNN.

– Необходимо быть захватывающими, острыми, что во многих случаях означает занимать чью-то сторону, – признает Лихт.