Губернатор Сергей Цивилев: Кузбасс будет вводить новые меры социальной поддержки и развивать систему здравоохранения

Для больниц и поликлиник Кузбасса приобретается самая современная техника. Фото: пресс-служба правительства региона.

Давление западных санкций и непростая экономическая ситуация заставила российские регионы пересмотреть и оптимизировать свои расходы. Власти Кузбасса накануне 2023 года приняли бюджет, который даже в этих условиях позволяет области сохранить все социальные проекты. Выступая с бюджетным посланием перед Законодательным собранием, губернатор Сергей Цивилев подчеркнул: почти половина всех расходов области в 2023 году будет связана с затратами на здравоохранение, социальную поддержку и образование.

По словам главы региона, бюджетная политика Кузбасса позволяет вводить новые меры помощи населению и развивать систему здравоохранения. В 2022 году из областного бюджета на социальную поддержку кузбассовцев было направлено 274 миллиарда рублей. Это на 35% выше, чем в 2021 году, и в 2,4 раза выше, чем в 2017 году. При этом финансирование из федерального бюджета на социальные цели выросло более чем в 3,5 раза.

«Серьезной поддержкой обеспечены семьи с детьми в возрасте от рождения до 17 лет. Напомню, это стало возможным благодаря поручениям президента России Владимира Путина, он неоднократно обращал внимание на необходимость поддержки семей с детьми, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Меняются и подходы к предоставлению помощи, она становится более адресной, упрощается возможность ее получения - достаточно подать одно заявление. За последние три года объем предоставляемой помощи семьям с детьми в Кузбассе увеличился в два раза».

Одной из самых эффективных мер поддержки малообеспеченных семей является социальный контракт. Такая схема позволяет жителям региона начать самим зарабатывать и достойно обеспечивать своих близких. Благодаря помощи региональных властей семьи с низким доходом могут получить существенные выплаты – до 350 тысяч рублей. На эти деньги можно открыть собственное дело и стать предпринимателем или вложить их в развитие личного подсобного хозяйства. В 2022 году социальные контракты заключили более 6 тысяч жителей Кузбасса. Больше половины их них уже повысили свои доходы.

В Кузбассе активно строят новые больницы и поликлиники, улучшая здравоохранение и в больших городах, и в маленьких поселках. В этом областным властям помогает агломерационный подход к развитию севера и юга региона.

«Мы создаем такие условия, чтобы каждый житель мог получить своевременную и качественную медицинскую помощь рядом с домом, в первичном звене здравоохранения. Продолжаем строительство крупных медцентров», - рассказал Сергей Цивилев.

В этом году завершается строительство современного больничного комплекса в Междуреченске: он будет обслуживать около 100 тысяч жителей южной части Кузбасса. В 2023 году в эксплуатацию будет сдано новое здание лаборатории Кузбасской клинической инфекционной больницы в Кемерове. После этого начнется строительство второй очереди инфекционного комплекса. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут построены новые поликлиники в Промышленновском районе, в микрорайоне Абашево Новокузнецка и в Белове. Еще одна поликлиника будет появится в Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиодиспансера.

В рамках нацпроекта регион активно ремонтирует старые учреждения здравоохранения. До конца года в Кузбассе реконструируют 22 больницы и поликлиники, а в 2023 году проведут капитальный ремонт еще в 19 медицинских организациях.

Параллельно с нацпроектом в Кузбассе действует региональная программа «Моя новая поликлиника». До 2031 года по всему региону капитально отремонтируют 27 детских и взрослых поликлиник, еще 32 поликлиники будут построены в разных районах области. В следующем году начнется строительство семи новых зданий и капитальный ремонт шести учреждений здравоохранения. Дизайнеры разработали для них единые типовые решения с одинаковым цветовым решением, расположением и оснащением кабинетов.

До конца 2023 года в Кузбассе начнут работать два эндоскопических центра – один на севере, другой на юге области. Клиники оснащены по последнему слову техники, что позволить врачам проводить самые современные исследования и выявлять онкологические заболевания уже на ранних стадиях.

Для онкологической службы региона в 2022 году закупили новые цифровые аппараты, необходимые при диагностике раковых новообразований на самых ранних этапах. Новое оборудование позволяет делать высокоточные снимки и при этом снижает лучевое и рентгеновское воздействие на пациентов.

Особая гордость Кузбасса – развитие трансплантологии. Регион занимает второе место в России по числу проведенных операций по пересадке органов, уступая лишь Москве. В этом году кузбасские хирурги провели 81 операцию, на будущий год уже намечено более 150 операций. Всего в 2022 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 11 тысяч пациентов.