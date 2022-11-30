Обойдемся без экстрима и самодеятельности!

Александр Васильевич Горелов, академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Как отличить обычное ОРВИ от гриппа, не пропустить серьезную болезнь, а лучше – вообще избежать вирусных заболеваний, аудитории «КП» объясняет академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Васильевич Горелов.

К ОРВИ мы часто относимся не так уж серьезно: подумаешь - температура, эка невидаль; подумаешь – насморк...Пройдет сам через неделю или семь дней. Это мы так шутим. И ходим на работу, ездим в транспорте, усугубляем собственное состояние и подвергаем риску заразиться других. В результате, бывает, дело доходит до осложнений.

- Как врач-инфекционист, я стою на неизменно твердой позиции, - поясняет Александр Васильевич, - ни самодиагностикой, ни тем более самолечением заниматься не нужно. Никогда. Нам кажется: ну, кто знает меня лучше, чем я сам? Но дело все в том, что существует более 500 разных возбудителей респираторных инфекций. При всех отмечаются стереотипные боли и похожая симптоматика. Будь то ковид, грипп, другие респираторные инфекции - всегда повышается температура, болит голова, заложен нос, болит горло и далее по списку. Однако терапия в каждом случае своя - разная!

То есть обязательно нужен диагноз. Поэтому мы должны вызвать доктора и сделать лабораторные исследования – обыкновенный мазок из задней стенки глотки и/или из носа. Элементарно. И через 24 часа (это регламентированный срок), а на самом деле уже через 2 часа мы можем получить ответ: что именно вызвало болезнь. Это очень важно. Если это грипп, то нужно успеть в первые 48 часов назначить правильную противовирусную терапию (именно противогриппозную), которая не позволит вирусу гриппа размножиться и поразить все клетки организма.

На грипп действуют специфические препараты, которые абсолютно не работают при коронавирусе. Зато при лечении ковида обязательны препараты для разжижения крови, потому что высок риск тромбообразования. А при гриппе они наоборот - не показаны: может развиться геморрагическая пневмония и прочие осложнения. Подчеркну еще раз, это абсолютно разные терапевтические подходы. Так что прошу вас не брать на себя функции врача. Скорейшее выздоровление возможно только при правильной диагностике. И желательно, чтобы она проводилась в максимально короткие сроки. После этого назначается адекватное заболеванию лечение, которое позволит забыть о простуде через 3-4 дня.

До прихода врача симптоматическое лечение, чтобы снять заложенность носа, немножко сбить температуру, - вполне допустимо. Такое лечение никак не влияет на вирусы. Использовав только, скажем, жаропонижающие, болеутоляющие препараты или средство от головной боли, мы убираем один из симптомов. Симптоматические лекарства могут быть и комплексные, снимающие сразу несколько симптомов гриппа или ОРВИ. Но при этом инфекционный процесс, увы, продолжается. Если лечение только этим и ограничивается, то могут возникнуть сильнейшие осложнения, потому что мы позволили гриппу либо тому же ковиду поразить максимальное число клеток своего организма.

Очень важно при вирусных инфекциях и обильное питье. Это не пустые слова. Таким образом мы как бы «разводим» токсины и уменьшаем интоксикацию - ведь вирусы выделяют вредные вещества, которые циркулируют в организме. Вот почему важно пить много теплого: хоть чаю с лимоном, хоть щелочной минеральной воды. Это питье улучшит самочувствие.

Просто о сложном - об осложнениях

Респираторные инфекции - самые распространенные, и они сопровождают нас всю жизнь, особенно если мы живем в мегаполисе. В таком случае ОРВИ можно переболеть 5-6 раз в год. С респираторными вирусами мы встречаем начало жизни и так же зачастую заканчиваем, когда в силу тех или иных обстоятельств они вызывают осложнения, либо являются триггером для обострения хронических заболеваний.

- Запущенный грипп опасен развитием пневмонии, поражением головного мозга, почти всех других органов и систем, - предупреждает Александр Васильевич. – Как это происходит? Механизм наиболее наглядно представлен на примере моментального распространения в организме коронавирусной инфекции. Вирус прилипает к ACE-рецепторам для того, чтобы начать свою жизненный путь в организме человека. ACE-рецепторы представлены во всех органах и системах. Осложнения возникают там, где у человека неблагополучно. И я обычно говорю – где тонко, там и рвется. Поэтому двух одинаковых людей на планете Земля нет. И поэтому в острый период заболевания за счет прямого воздействия вируса и размножения в различных органах и тканях развивается тот или иной спектр осложнения. Так, постковид никто не отменял. В этой ситуации у кого-то мозговой туман, у кого-то слабость, вялость, связанные с нарушением определенных обменных процессов, с легочной тканью. А у кого-то та же самая вялость будет связана с сердцем или почками, или эндокринными железами, у кого-то плохая наследственность просыпается. Здоровье у всех разное.

Поэтому максимальные усилия следует направить на профилактику. Знаменитый Пирогов говорил, что будущее медицины – это профилактика.

Важно поставить штамм... на учет

Диагностика тоже очень важна. В частности, диагностика коронавируса в нашей стране проводится по всем направлениям, и все выделенные штаммы подвергаются полному геномному секвенированию. Собственно, в ЦНИИ эпидемиологии создана всероссийская база VGARus, куда интегрированы все геномы коронавируса, которые циркулируют в стране, и VGARus интегрирована в международную базу данных. И все вирусы - гриппа, ветряной оспы и другие подвергаются расшифровке. Что такое геном? Условно говоря, это фамилия, имя, отчество, место проживания, - словом, «паспортные данные» вируса. Они нужны для того, чтобы знать врага в лицо, понимать, где и какой вирус циркулирует, чтобы строить эпидпрогнозы и создавать вакцины.

- Нужно учитывать и тот факт, что можно заразиться одновременно двумя или тремя разными возбудителями, - продолжает просвещать нас Александр Васильевич. - Особенность эпидситуации 21 века заключаются в том, что уже четверть инфекций – сочетанные, или по-другому, микст-инфекции. И это не только респираторные вирусы, но и кишечные. Когда одномоментно человек подхватывает и норо-, и ротовирусную «заразу».

Здесь возможны три сценария развития событий. Один самый неблагоприятный - когда оба вируса усиливают друг друга. Второй сценарий – они взаимно ослабляют друг друга. И третий – они не замечают друг друга, то есть оба процесса развиваются параллельно.

Поэтому тем, кто в группах риска, важно вакцинироваться, например, от пневмококковой инфекции, чтобы не получить сценарий тяжелого течения. Мы должны использовать комплекс специфической и неспецифической профилактики (ношение масок, мытье рук, избегание людных мест, социальное дистанцирование). Также к неспецифической профилактике относятся закаливание, прием витаминов, здоровый образ жизни в целом. Неспецифическая профилактика должна стать нормой нашей жизни, -особенно в период, когда респираторные вирусы активизируются. Специализированная профилактика заключается в вакцинации или, по-другому, иммунизации.

Сейчас еще не поздно

- Сделать прививку от текущих инфекций можно вплоть до Нового года и далее, - напоминает Александр Горелов. - Но прививку прописывает врач. Специалист поможет подобрать нужную вакцину, исходя из состояния здоровья пациента, зная его анамнез и тщательно осмотрев человека.

Ключевым моментом проведения прививки или отказа от вакцинации является самочувствие. Если человек чувствует хоть малейшее недомогание любого рода, то вакцинация должна быть отложена на 2-3 недели. Никаких анализов перед вакцинацией не требуется. Главное – ваше желание вакцинироваться и быть здоровым в этот момент. Причем здоровому человеку в один день можно привиться одновременно и от гриппа, и от ковида, а через три недели повторить ковид (в смысле, добавить второй компонент вакцины).

Как не следует лечиться?

- Категорически исключены любые экстремальные подходы, - настаивает врач. – Например, у вас жар, и вы хотите в прорубь нырнуть или броситься в сугроб, чтобы сбить температуру. Или, наоборот, попариться в баньке, «выгнать вирус». Или горстями глотать шипучий витамин С, который благо только в определенных дозах. Все это неприемлемо. В частности, баня ускоряет циркуляцию крови, и тем самым вирус разносится по организму еще быстрее. Куда здоровее просто отлеживаться, побольше спать, не кормить себя насильно, а есть по аппетиту и выбирать те продукты, к которым организм склонен в этот момент. Давайте придерживаться традиционных методов. К сожалению, при респираторных инфекциях иногда отмечается и летальный исход. Так что никакого экстрима, и обойдемся без самодеятельности.

Полную версию, как уберечь себя и близких от ОРВИ, гриппа и прочих простудных заболеваний, слушайте наш подкаст: