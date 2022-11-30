«Единая Россия» внесла поправки, которые запретят арестовывать счета участников специальной военной операции

Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства. Но при этом остается возможность арестовывать сами счета таких людей, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Политик уточнил, что в результате ни сами бойцы, ни члены их семей в таких ситуациях не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами.

«Поправки, которые «Единая Россия» подготовила ко второму чтению нашего же законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев, устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей», - отметил секретарь Генсовета.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев.

Также Государственной Думой РФ принят пакет законов, подготовленный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно. «Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Ранее был принят закон «Единой России» о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое. Помимо этого, по инициативе «Единой России» статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО. Также по инициативе «Единой России» статусом ветеранов боевых действий наделены и гражданские лица, привлечённых к выполнению задач спецоперации. Речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Также статус ветеранов боевых действий получили добровольцы. Законопроект уже принят Госдумой. Среди его авторов – секретарь Генсовета Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от «Единой России».