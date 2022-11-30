Михаил Грушевский: Дед Мороз «умер», но дело его живет!

Михаил Грушевский: "Обращение президента я сыну своими словами расскажу. С похожими интонациями. И очень похожим голосом". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда в последний день осени стало известно, сколько смогут получить за эти новогодние праздники новоявленные Деды Морозы и Снегурочки, KP.RU обратился к профессионалу. Сатирик, пародист и публицист Михаил Грушевский, самый знаменитый болельщик ЦСКА, который озвучивал всех главных российских персонажей в 1990-е и в начале 2000-х годов, довольно жестко относится к эксплуатации темы новогодней легенды.

- Вы в Деда Мороза верили до последнего - или в какой-то момент завязали с этим?

- Мне казалось, что я придумал для себя хорошее моральное оправдание.

- Какое?

- Ну, такое...Что я по законам шоу-бизнеса выступаю на разогреве у Нового года и у Деда Мороза. Скромненько так. Такой информационный повод - с друзьями лишний раз встретиться в уходящем году.

- Поясните.

- Я путаюсь на разогреве под ногами у Нового года со своим днем рождения, который случился 29 декабря. Мне доводилось трудиться Дедом Морозом не раз.

- И как вы цените этот труд?

- Я очень ценю труд Дедов Морозов. При том ничего не имею против импортного аналога - в виде Санта Клауса.

- А чем отличается Дед Мороз от Санта Клауса?

- Был такой анекдот . Чем отличается Дед мороз от Санты?

- Чем?

- Наш - бухой и с симпатичной бабой. А их - трезвый и один.

- Сравнение хромает...

- Может быть, но работа наших Морозов - это замечательная актерская работа. И она должна адекватно оплачиваться. Сделать счастливыми детей — это лучшее предназначение для актера. Могу признаться, пока сейчас сын в школе, что год назад он очень ждал Деда мороза.

- А ждал именно Деда или все же, скорее, подарка?

- Он ждал, что Дед Мороз получил его письмо с его конкретным новогодним заказом. И он нас с женой немного прессовал: а вы точно уверены, что письмо дошло?

- И что вы сделали?

- Я сказал, что мне нужно на паркинг сходить. Вышел из квартиры, отошел на приличное расстояние, чтобы меня не было видно и слышно, и позвонил жене.

Михаил Грушевский с супругой Евгенией. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- И заплакали жене в жилетку?

- Жена - подыграла. Сказала сыну — звонит Дед Мороз. И я поговорил с Михал Михалычем чудесно. Выяснил, как он вел себя в этот год. И какие у него были успехи. И как он занимался в футбольной академии ЦСКА. В итоге сын проникся.

- Что было, когда вы вернулись домой?

- У Мишки на глазах были слезы счастья. Он нас с женой обнимал, говорил: «Мамочка с папочкой, как здорово!».

- Сколько ему было?

- Ему было 6 лет с копейками. И не сказать, что он так уж жаждал увидеть Деда Мороза. Хотя он написал ему письмо - и все расписал и объяснил.

- Объяснил что?

- Он ждал вот такой, определенный подарок. Вроде конструктора. Мишка весь в папу.

- В чем?

- Он парень четкий.

- То есть?

- Он очень дисциплинированный. Весь в отца. Никогда никуда не опаздывает. Ему было важно понять, что Дед Мороз не халтурит и не филонит. Дед не прозевал его послание. Оно не потерялось среди миллиона детских писем. Мы все с сыном обсудили по телефону — и потом я вернулся.

- Сын ждал вас или Деда?

- Пока я разувался-раздевался, все еще было довольно достоверно. Мне было приятно, что я еще могу вводить сына в приятное заблуждение. Мы с ним обсудили разговор с Дедом Морозом.

- Разговор его впечатлил?

- Сын мне его подробно пересказал. Я поохал-поахал, мы с женой подыграли ему. И ребенок тогда понял: чудо будет.

- И заснул?

- В новогоднюю ночь он лег в положенное шестилетнему ребенку время. До боя курантов. Зачем ему ложится в первом часу ночи? Он еще не настолько понимает весь этот символизм.

- А поздравление от лидера страны?

- Обращение президента я сыну своими словами расскажу. С похожими интонациями. И очень похожим голосом. А утром 1 января сын проснется - и сразу же под елочкой найдет ровно то, что Дед мороз ему пообещал. Вот и счастье его. Не абстрактный сюрприз, а то, что он задумал. Подтвердив, что почта Деда Мороза работает на хорошем уровне. Он же не знает, что бывает по-разному.

- Очень по-разному...

- Я помню свое детство, когда мечтания о подарках должны были быть очень скромными, с учетом финансовых возможностей родителей и дефицита в те годы. А сейчас мы настолько разбалованы...

- Разбалованы чем?

- Доставка работает так, что ты утром придумал, а вечером доставка быстрее оленей Санты прилетит и все тебе — и у порога все оставит. Новогодний праздник — он для людей понимающих. Которые ценят символизм. Кстати, я рад, что в Москве принято сбалансированное решение о праздновании Нового года.